Más ayudas municipales directas

El pasado jueves se cumplió un año desde que el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, anticipándose a lo que sucedería después, tomó las primeras medidas preventivas para frenar la propagación del coronavirus, lo que situaba al Ayuntamiento entre los primeros de España en reaccionar, a pesar de que la situación entonces era de bajo riesgo. Desgraciadamente, el virus sigue presente y aunque la crisis sanitaria se va estabilizando con la vacunación, la crisis económica es devastadora, con más de 70.000 parados en nuestra provincia y miles de empresa cerradas.

Por eso, el Ayuntamiento de Almería vuelve a hacer un esfuerzo económico con un segundo paquete de ayudas directas dirigidas a autónomos, micro y pequeñas empresas, dentro del 'Plan re-activa21' de reactivación económica y social de la ciudad. Medio millón de euros más que se repartirá en cheques de 1.000, 700 y 500 euros en función del sector y de las circunstancias de cada solicitante.

Pero no solo se trata de dar ayudas, sino de hacerlo con agilidad. De ahí, que hayamos firmado un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio que pone toda su experiencia para una tramitación sencilla y rápida, incluso, y de forma excepcional, para quienes tienen alguna deuda pendiente con la tesorería municipal.

Toda la información está en la web municipal www.almeriaciudad.es o en la propia Cámara de Comercio y hasta el 30 de marzo se puede entregar la documentación para que lleguen las ayudas a los bolsillos de quienes tienen sus establecimientos cerrados desde marzo de 2020; quienes se vieron obligados a cerrar tras la declaración de alarma sanitaria Nivel 4 Grado 2; quienes afectados por restricciones impuestas a la movilidad o al aforo del establecimiento hayan visto inviable su apertura. A la cuenta, en definitiva, de quienes tienen establecimientos turísticos, al sector de la hostelería, del comercio, el ocio nocturno, ocio infantil, etc... Son ayudas que el Ayuntamiento concede a pulmón porque, un año después, seguimos sin recibir ni un euro del Gobierno de España. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante la desesperación de quienes ven como su modo de vida se desmorona. El señor Sánchez podrá esperar, pero los almerienses no.