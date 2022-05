Ni con brujos el Gobierno reacciona

No hay que ser Esperanza Gracia para adivinar el futuro y el panorama económico que nos espera. La semana pasada en este mismo diario dije: "Ojalá que los transportistas no salgan a la calle". Pues tal y como va el precio de la gasolina las principales plataformas en defensa de un trabajo digno para este sector ya están diciendo que, en julio, si todo sigue así, pararán el motor de los tráilers. Una ayuda de 20 céntimos por litro que los expertos dijeron que iba ser irrisoria ya que el petróleo seguiría subiendo. La solución se la dieron al Gobierno y era bajar el impuesto del carburante. Pero eso a la señora María Jesús Montero no le pareció razonable. Lo bueno es que en esas ruedas de prensa del Consejo de Ministros, las promesas y las precauciones por el plato de cuchara quedan atrás y nos dicen que todo va "viento en popa y a toda vela", aunque ese barco parece la deriva del Titanic. Luego tenemos las reflexiones de un jefe del Gobierno que se han convertido en la canción clásica "vamos a contar mentiras tralará". Lo digo porque llevamos ya un mes con que el Gobierno va a aprobar el tope del precio del gas, pero por lo que se ve, Bruselas no lo tiene nada claro. Es como el famoso dicho que es buque insignia ya para la oposición: "Señor Sánchez, todavía no hemos visto la factura de la luz como en 2018". Lo que no entiendo es que a este Ejecutivo le están avisando, como cualquier madre a su hijo cuando le anuncia un castigo si saca malas notas, y no hace nada. Lo digo por la previsión de la Comisión Europea en la que afirma que el crecimiento económico baja al 4% y la inflación seguirá subiendo. Para colmo, le dan la receta económica para que mejore la previsión, pero este Gobierno es más rebelde que Pippi Calzaslargas. Hasta los órganos económicos más importantes del país le aconsejan: uno, bajar el gasto público y otro, evitar una subida fiscal. El primero es muy sencillo. Es el Ejecutivo con el mayor número de cargos ministeriales. Fíjense en el dato del Instituto de Estudios Económico (IEE): hasta 60.000 millones de euros en gasto público se podrían ahorrar. Ojalá Rappel nos puedas decir que no nos preocupemos, porque esta coalición adivina menos que La Bruja Avería del programa "La bola de Cristal".