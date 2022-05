El calendario de ultimátum para Moncloa

Aarrancadas las ferias por toda España, ya se empieza a sentir el ambiente veraniego y eso al Gobierno de coalición, que ahora mismo está como una canción de Pimpinela, le pone muy nervioso. El porqué es muy sencillo. Llegan fechas clave, la primera el 19 de junio con las elecciones andaluzas para las que las encuestas vaticinan una clara victoria de Juanma Moreno. Un territorio que, por primera vez, se le fue de las manos a la rosa roja de Ferraz. Si todo sale como prevén los sondeos, Moncloa se acaba, y con ello, también un partido que empezó un día de San Isidro en la Puerta de Sol de Madrid cantando: "¡Sí se puede"! Hubo momentos de confianza por parte de la sociedad, pero una vez más se ha demostrado que cuando uno llega al sillón del poder se convierte en uno más de los que criticaban ese mayo de 2011. Una década que ha llevado a peleas entre el propio partido morado. Ya lo vimos hace unas semanas con Pablo Iglesias dudando sobre el liderazgo de Yolanda Díaz y que el lunes pasado se ejemplificó con la decisión de la Junta Electoral sobre la coalición de izquierdas en Andalucía. Ya no es la pelea PSOE-Podemos. Ya es un continuo sistema de problemas dentro del Consejo de Ministros que llega incluso a manos de los propios partidos entre sí. Me imagino que los asesores de cada ramo ministerial acabaran con algún fármaco diario para relajar la situación. Sánchez le dirá a su colchón cambiado hace 4 años: "Mañana será otro día y a ver con qué nos levantamos". Otra de las fechas agonizantes para el Ejecutivo es el 30 de junio. Ese día acaban las ayudas del plan anticrisis aprobado. Esperemos que no, pero podríamos ver otra vez a los transportistas en la calle. Aunque ya se ven, como la vieja del visillo, medidas que al final acarrearemos nosotros, como reducir la velocidad a 110 km/h o adecuar el termostato del aire acondicionado. Así podrán decirnos: "La culpa es suya que consume mucho". Pero esto es algo que era de esperar con una inflación insostenible, con tipos de interés que subirán y con planes de rescate por parte de Europa que tendremos que pagar de nuestro bolsillo. Así que de eso de bajar impuestos, olvídense. Nos espera una buena. Ahora tenemos que confiar, como hace algún que otro madridista, y quizás tengamos algún minuto de oro para esta legislatura