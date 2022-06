El camino de Argel

Tanto llamar a golpes, coces y torpezas a la puerta del desastre diplomático, siempre tiene consecuencias. Miércoles, 8 de junio de 2022. Argelia rompe el Tratado de Amistad y prohíbe las operaciones comerciales con España. Las pateras y sus mafias no cesaran, seguro. Hay que analizar cuáles son los intereses de Marruecos en Washington D.C. y como los defienden. Jueves, 9 de junio, Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, casualmente está de visita en Argelia. Comparece en rueda de prensa con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune. Maduro manifiesta su apoyo a Argelia. Ambos países están en la órbita chino-rusa. ¿Dónde andará "el príncipe de Delcy Rodríguez? El mismo que antaño fue presidente del gobierno de España. Concedámosle al gobierno de coalición pobresista dos medallas. Una por ser igualitaria y socialmente de género listos. La otra es por si la pierden. El Minotauro, sus valedores y válidos, lo devoran todo. Para eso son un gobierno ejemplar. Como con los icebergs, la problemática de los intereses del poder, la política y sus herramientas ideológicas, no se encuentra en lo que se deja ver en la superficie. Los problemas y peligros están en todo lo que no se ve, se oculta, disimula o distorsiona. En España no tenemos un gobierno. Tenemos una asociación con activos internacionales, para la demolición de la Nación. Tiene todo que ver con la partida de ajedrez que se está jugando por el poder, su dominio, en el mundo. Destrozar España debilita a Europa. Fulminar la Unión Europea, contribuye decisivamente a poner a Occidente en la picota. Destrozar España ayuda a someter a Iberoamérica. Tanto masajear a Fidel Castro y asociados, sale muy caro. Foro de Sao Paulo (1990) y Grupo de Puebla (2019) Fidel, Chaves, Lula… "La tonta democracia se destruye desde dentro, apoderándose de sus instituciones". Los tiranos comunistas de China y Rusia; colocando sus piezas en el tablero de ajedrez. El comunismo es la antítesis de la democracia. Por eso el humanismo es perseguido por el comunismo desde que Joseph Fouché (1759, Francia-1820, Italia) escribió 'Instrucción de Lyon', durante la Revolución Francesa (1789-1799) Fouché escribió el primer manifiesto comunista (1793) Marx y Engels (1848) La biografía sobre Fouché escrita por Stefan Zweig (1929) es brillante. Nos ayuda a comprender el juego político que se trae el socialcomunismo del siglo XXI.