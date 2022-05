La campaña más directa es el whatsapp

Aelon Musk le tiembla el bolsillo, le ha asaltado la duda de si pagar 44.000 millones de euros por Twitter porque, sospecha, que la red se está alimentando de demasiados perfiles falsos. Como Louis Renault, el policía corrupto de Casablanca, que descubrió lo cotidiano -"aquí se juega"-, Musk sospecha lo obvio, que cientos de miles de robots disparan desde todas las equinas del mundo con el objetivo de influir en la opinión de esta red. Y no es que a él le importe demasiado que viertan tanto odio y falsedades, su problema es que las máquinas no consumen publicidad ni quienes tienen cinco, seis o mil cuentas falsas guardarán esa proporción a la hora de gastar. Como se dice hoy, no son monetizables.

Ni son votantes. Podemos revolucionó la política española con el manejo de las redes como ésta, pero, a la postre, se ha demostrado que esa fuerza venía inflada de fábrica.

El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que ha trabajado en Moncloa con Iván Redondo y ahora es miembro de la dirección de Juan Espadas, también fue un pionero del uso de las redes con fines públicos, y lo que desarrolló en su pueblo alpujarreño marcó tendencia. En las clases que les está dando a los militantes con motivo de esta campaña electoral, explica cosas muy extrañas, como que Juan Espadas tiene un "sintetizador" para definir sus mensajes e "inteligencia artificial" para segmentar los públicos. Esto ya lo había comentado en una comida en Madrid que ha sido objeto de risas en la villanía capitalina.

Verán, el alcalde de Jun no está delirando, es que hay razonamientos que se deben explicar sin tanto aire de War Room por muy discípulo que sea del tal Redondo. Juanma Moreno también ha relatado con una sinceridad sonrojante por qué su campaña se basa más en su figura que en su partido: "Es más fácil votar a Juanma que votar al PP". Menos mal que ya no le disparan desde Génova.

La inteligencia artificial es un término equívoco, porque ni razona ni piensa, sino que trata de modo masivo millones de datos, lo que permite, como mantiene el alcalde de Jun, dirigir mensajes muy concretos a públicos más específicos. Del vídeo que le he visto, hay un subrayado notable: la red que importa en esta campaña es Whatsapp, la gran familia que te habla, las decenas de grupos por donde se van a colar vídeos, memes y argumentos de tus amigos, primos, colegas y cabales, pero con el sellito de cada partido. Y es que somos así: nuestra tentación de replicarlo todo es imbatible. El de Jun no es pionero, ya se usó en 2018, pero ahora viene a tope, tanto que Vox no hará ni caravana electoral. A golpe de grupos.