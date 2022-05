Un casco histórico lleno de futuro

Repito con frecuencia que el respeto al patrimonio, a la historia y las raíces de Almería no se proclama; se demuestra. Y así, como una demostración de compromiso con nuestro patrimonio urbano debemos entender el proyecto que el Ayuntamiento acaba de presentar para actuar en el entorno del viejo Hospital Provincial, el único edificio civil del S. XVI que queda en Almería y en el que la Diputación Provincial está llevando a cabo una ambiciosa remodelación para recuperarlo y aportarlo al catálogo patrimonial almeriense como el Museo del Realismo Español. Se trata de las obras de urbanización del entorno del Hospital Provincial que, con una inversión de 1,5 millones de euros y financiada con fondos DUSI, licita ahora el Ayuntamiento con el fin de dotar al conjunto de una urbanización y unas infraestructuras más modernas y adaptadas a la importancia que tras la obra va a cobrar esta parte de la ciudad. El proyecto, que fue aprobado por la Gerencia de Urbanismo el pasado mes de febrero, ha sido redactado por la mercantil GARCAM Taller de Arquitectura, S.L.U y prevé actuaciones destinadas a conservar, interpretar y potenciar los valores arquitectónicos e históricos de una zona que ha sido uno de los puntos neurálgicos de la vida ciudadana de Almería durante muchísimos años, porque todas las actuaciones que tenemos ya en marcha y otras más que vendrán en el futuro tienen el objetivo de hacer realidad eso que tantas veces hemos escuchado pero aún no hemos visto: hacer del Casco Histórico de Almería un punto de atracción del talento turístico, del talento hostelero y del talento cultural de nuestra ciudad. Actuaciones ya en marcha como las obras de la Plaza de la Administración Vieja, la adaptación interior de las Casas Consistoriales, la prospección arqueológica de la calle Almanzor, la musealización y urbanización exterior del Mesón Gitano y los Jardines Mediterráneos de La Hoya, la transformación del Cerro de San Cristóbal, el aparcamiento público junto a Antonio Vico y calle Pósito, el aparcamiento para residentes de Almería XXI en calle Arráez o las reformas y mejoras de las plazas Borja, Cepero Galeno, Masnou y una decena de calles más del barrio de La Almedina. No estamos hablando sólo de palabras e intenciones. Estamos hablando de obras y de futuro, porque el Casco Histórico de Almería debe aprovechar al máximo todas sus potencialidades. Y poco a poco lo vamos consiguiendo.