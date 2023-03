Mientras ustedes desayunan un buen café y una tostada entera con tomate y aceite, otros están actuando su gran obra teatral en el Congreso de los Diputados. Me refiero a la moción de censura con un candidato, Ramón Tamames, encantado de conocerse y poniendo en apuros a Santiago Abascal punto por punto con un discurso ya filtrado desde hace una semana. En ese mismo lugar, pero en el lado contrario, se encuentra la bancada de la izquierda más dividida que nunca. Para empezar, lo vemos en el Gobierno de coalición. Ya no se corta ni un pelo el lado morado, sobre todo Ione Belarra que saca cada fin de semana su arrebato contra Pedro Sánchez. Esto era algo que ya veíamos desde hacía tiempo, pero lo preocupante de todo es que ese partido creado por Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, se desvanece poco a poco. El primero en decirle "hasta luego Lucas" fue Íñigo Errejón y montó su 'Más País', que tiene un futuro negro. Ahora le ha tocado a Yolanda Díaz, que presentará su candidatura en solitario el próximo 2 de abril. Una pelea interna por el poder de Podemos que la gallega ha desistido y ha dejado a la ahora lideresa ministra de Derechos Sociales. Vimos peleas en público entre Iglesias y Díaz, que hacen confirmar que nadie aguanta la egolatría de los morados. Ahora el grupo de Montero, Belarra, 'Pam' etc, ha conseguido llegar a niveles impensables de gritos que a veces se convierten en discursos de adolescentes que dan vergüenza ajena, incluso a sus compañeros. Una estrategia para llamar la atención de los Tiktokers. Todo esto, y más de una vez, lo vimos con la pobre Manuela Carmena que en alguna rueda de prensa que otra se le veía con gesto de sorpresa cuando algún compañero soltaba vía Tweet o micrófono en mano alguna bazofia demagógica por su boca. Una izquierda que se desmorona con más de cuatro partidos y que incluso el propio Sánchez sabe. Por eso, a veces se sube al carro del populismo. Y todo viene por seguir en la Moncloa y aguantar las palabras de sus colegas que hacen sacarle los colores alguna vez. Al final, todos sabemos que la nueva política se acaba. Ciudadanos desaparecerá, Podemos más de lo mismo y el siguiente será Vox después de su ridículo de hoy.