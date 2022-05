El cuento del minotauro

érase una vez una Nación de inmensa experiencia y trascendencia histórica que por la maldad de necios, envidiosos y sectarios, había sido condenada a morir vilmente. Para lograrlo tenían que encerrarla en un laberinto de miseria moral, educativa, intelectual y económica. No reflexionamos lo suficiente sobre las devastadoras consecuencias de la envidia, uno de los perores rasgos de la naturaleza humana. Iberia, Hispania, España entró por la puerta grande del escenario de la historia en el siglo III a.C. como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica entre Cartago y Roma (218 a.C.-201 a.C.) Por aquellos entonces, el mestizaje ya era una de las características vitales de la península Ibérica. Véase la obra de Julio Caro Baroja (1914, Madrid-1995, Bera, Navarra) Antropólogo, historiador, lingüista y ensayista. Por ejemplo, Los pueblos de España. Ensayo de etnología. Claro que todo este conocimiento, también quieren destruirlo el Minotauro alquilado en la Moncloa, sus patrocinadores y patrocinados, que se ha apoderado del poder ejecutivo en España. En honor a la verdad, más que ejecutivo es ejecutante. Por eso despoja de pulso, respiración, pensamiento, creatividad y acción a la sociedad civil. Por eso hay que fulminar lo que queda de la separación de poderes, y del pensamiento histórico de los españoles. Con Aristóteles (384 a.C. Estagira-322 a.C. Eubea, Grecia) aprendemos que la política es saber diferenciar entre el bien y el mal. Por eso Fray Luis de León (1527, Belmonte-1591, Madrigal de las Altas Torres) escribió siglos después que "La paz excluye toda resignación ante la injusticia". Por lo tanto, la política es deber y derecho de todos generación tras generación. Ser y estar como ciudadanos. Haber y tener ciudadanía, o lo que es lo mismo, responsabilidad política. El conocimiento y la acción política no nos la van a destituir. Nos la van a sustituir. Declaraciones de la ministra para la Indefensión de España, que ha hecho lo que el Minotauro le ordenó con el cese de la directora del CNI. "Se habla de destitución. Yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro". No hay Paz en este gobierno de coalición pobresista. Continuó la ministra "Porque si algo compartimos tanto el presidente del gobierno como yo, es que estamos con los ciudadanos". ¡Es tan conmovedor! Son Perversos.