El #26m cultural

Pasamos del #28A al deseado #26M. Unas elecciones donde, permítanme, tendría mucho que decir a propósito del sector cultural, utilizando un prisma ciudadano lo más colectivo, analítico, objetivo y conciso posible. No sé si ya tendrán su papeleta electoral reflejada en sus retinas, pero me gustaría exponerles una breve sinopsis y dosis de realidad en cuanto a nuestro increíble municipio: Almería - en cuanto a la provincia, no aportaré, puesto que durante estos cuatro años he participado activa y sutilmente en la política municipal en sí -. En este sentido, es el Partido Popular de Almería el que ha sabido acoger y aunar todos los ingredientes, patrones, iniciativas y gestiones necesarios para promover una verdadera ciudad de "futuro"; un futuro en plena armonía con su historia y tradiciones. Así es, queridos lectores, es el PP el que ha sabido acoger iniciativas de innovación y progreso, por ejemplo, a través del Plan Estratégico Almería 2030. De la misma forma, promovió y atendió a una nueva Ordenanza Municipal de Rodajes de Audiovisuales para la capital, tan necesaria. Ni qué decir en cuanto al papel que está teniendo la Capitalidad Gastronómica en el exterior (enorme). Una formación que, no sé si ello habrá dependido previamente de su dirigente, Gabriel Amat, o de cualquier otra circunstancia, pero que ha sabido renovarse de verdad en todo momento. Seguramente, haya quienes se pregunten que dónde queda, por ejemplo, el PSOE de la capital cuando se menciona aquí el progreso y la innovación. Eso quisiera saber yo también, queridos lectores; y más aún tras haber querido participar "conciliadora" y activamente a través de tal formación... pero ojo... que no he sido el único creador que se ha visto envuelto de una cortina bastante obsoleta y dejada de la mano de "Dios" o del juego de "te paso la pelota". Resaltaría por parte de los socialistas, eso sí, aquella moción para la candidatura de Almería como Ciudad Creativa de Cine de la UNESCO. En cuanto a Cs, no puedo exponer más de lo que me llega a través de otros compañeros relacionados con el sector del cine: total cordialidad y disposición para fraguar cada una de las iniciativas y reivindicaciones planteadas. Así pues, y suceda lo que suceda, fijando la vista y el cerebro del voto en Almería capital, le deseo muchísima suerte al señor Fernández Pacheco y a todos sus concejales para que continúe haciendo de Almería un lugar aún mejor, en el que los creadores, historiadores, gestores y otros agentes sigan siendo partícipes directos de su conservación y desarrollo. Me gustaría finalizar atendiendo a una frase que fue llegada hace meses por parte de un buen vecino de mi barriada (Cabo de Gata), justo tras enterarse de mi inclusión en la candidatura a las listas municipales de la formación política de la que formé parte por/para Cabo de Gata en su momento: "Salga quien salga y gane quien gane más tarde; mi mayor deseo es que quien esté ahí, uno u otro... o ambos... y de la forma que sea en cada parte... que trabaje por Cabo de Gata".

lo más mínimo".

Querido D. Juan José Segura, atendiendo a este mensaje "intermedio", y como vecino, amigo y concejal de Cabo de Gata, mi mayor deseo es que consigas volver a formar parte de ese futuro gobierno local y que sigas haciendo de nuestro barrio un "paraíso" mucho mejor, de una forma u otra, directa o indirectamente.

Es lo menos que, igualmente, puede referir alguien que ha querido intervenir de forma humilde y completamente "institucional".

Muchas gracias por leer estas líneas, queridos lectores y compañeros artístico-culturales...