La destrucción del Magisterium

Dáskalos, significa maestro en griego. Magisterium. Magister. Significan magisterio y maestro en latín. La raíz latina magis significa más. El diccionario de la RAE define magisterio como: "Enseñanza y gobierno que el maestro ejerce con sus discípulos. Conjunto de maestros de una nación, provincia, etc. Título o grado de maestro que se confería en una facultad". Concepción Arenal (1820-1893) escribió "Abrid escuelas y se cerrarán cárceles". Carmen de Burgos (1867-1932) fijándose como maestra en Concepción Arenal, escribió en un artículo para la revista Prometeo (Núm. X, agosto de 1909, pp. 40-46) "Todo el mundo es profesor o alumno, enseña o aprende. La frase célebre de que cada escuela que se abre cierra una prisión a los veinte años, es un hecho". El escritor y político venezolano Rómulo Gallegos (1884-1969) autor de la magistral novela Doña Bárbara, dijo "La obra fundamental del Estado es la educación. Gobernar es educar". Adoctrinar no es educar. La principal riqueza de las Naciones, de los ciudadanos que eligen gobernarse mediante la democracia, es Educación y Cultura. El poder político que rige en España se pretende dueño de vidas y haciendas. Lo plasma legislativamente con una nefasta norma para el bachillerato. El Minotauro realquilado en La Moncloa, lo devora todo. Carece de magisterio el ramillete de nulidades del infinito consejo de ministros, de este gobierno pobresista. Vayan por delante siempre las humanidades a la piedra de sacrificio. Historia encabeza el desfile, sin memoria, deontología profesional, ni democracia. Hannah Arendt (1906-1975) escribió que "No se puede educar sin enseñar al mismo tiempo; una educación sin aprendizaje es vacía y por tanto con gran facilidad degenera en una retórica moral-emotiva". Lunes 04/04/22, el programa Catedráticos 3.0 (esRadio La noche de Dieter. Con Gabriel Albiac, José Luis Garci y Agapito Maestre) llevó por título: El maestro. Expusieron argumentos vitales. Comienza Albiac "No hay un título de mayor entidad que el de maestro". Garci continua "Las figuras más cercanas a uno además de su familia, es el maestro o la maestra…además de conocimiento, el maestro debe tener entusiasmo". Sigue Maestre "Los maestros nos enseñan que es la genuina educación…que es una moneda de dos caras. En una dice disciplina y en otra dice libertad". Disciplina como autoridad moral e intelectual.