El efecto manada o «bandwagon efect» es una teoría psicológica según la cual las personas toman como propias ideas o conductas simplemente porque una mayoría de personas lo han hecho previamente, incluso aunque éstas choquen con sus propias creencias o razonamientos. No es algo propio de personas que no piensan, gente sin criterio propio o sin cultura. Es ese curioso impulso que nos lleva a dirigirnos a una bandeja de canapés, simplemente porque es gratis y va todo el mundo, o a que giremos hacia la izquierda todos a la vez cuando se nos dice «moveos libremente» en un espacio. A veces es difícil de evitar. Cuando nos referimos a cosas tan inocentes como comer o caminar, no tiene mayor importancia.

Hay veces, en cambio, que el efecto manada no tiene efectos tan inocuos. Por ejemplo, en el supuesto anonimato e impunidad que dan las redes sociales, los grupos de whatsapp, las manifestaciones, los estadios de fútbol, las fiestas multitudinarias… Estos son terrenos perfectos para que sucedan todo tipo de barbaridares: linchamientos públicos, insultos, agresiones, daños materiales… y en su variante más radical, violaciones o muertes. Personas con currículos maravillosos, llenas de civismo, trabajos y parejas estables, llegan a comportamientos absolutamente despreciables, al actuar en manada.

Estas situaciones aparecen de vez en cuando en Secundaria. Alumnos y alumnas excelentes, que jamás alzan la voz en clase, con buenas calificaciones, un grupo estable de amistades, familias perfectamente estructuradas… de repente, amparadas en el grupo, acosan y someten sistemáticamente a una persona o a un grupo de personas.

La escuela, ese lugar donde los jóvenes pasan buena parte de su vida, tiene que ser un lugar seguro, tranquilo, donde seguramente siempre haya conflictos pero donde nadie se debe sentir mal por ser el objeto de diversión de alguien. Conviene, por tanto, que todas las personas que tenemos relación con los jóvenes lancemos el mismo mensaje de tolerancia cero, sin paliativos. La tolerancia cero no debe ser un eslogan. Consiste en actuar de manera clara, con contundencia, buscando sobre todo que determinadas conductas no ocurran, se detengan radicalmente, se reflexione y se repare el daño ocasionado. La manada nos convierte en animales y convierte el mundo en una selva. Si queremos una sociedad de seres humanos, vigilemos las manadas desde los cero años.