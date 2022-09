Un ejecutivo sin razonar

Me hace gracia escuchar al Gobierno y calificar de alarmista a la oposición por avisar a su enemigo político de lo que nos espera. El otro día, buceando por internet, encontré una entrevista de Jesús Quintero con el filósofo ya fallecido, Antonio Escohotado, en la que reflexionaban sobre varios términos. Uno de ellos le vendría bien escuchar a Pedro Sánchez. La palabra de la que hablaban era 'verdad'. Un vocablo en el que lo definían así: "la verdad es la realidad de las cosas". Y miren si hay cosas: la lista de la compra ha subido cerca del 20 %, la factura de la luz del pasado mes de agosto ha sido la más cara de la historia (según la OCU) y la vuelta al cole es un 30 % más cara este año. Podríamos continuar con una ristra de datos alarmantes. ¿Entonces por qué ese rechazo por solucionar las cosas? El no por el no de este Ejecutivo es ilógico y la pelea de los socios es continua. La última, la de Yolanda Díaz, que quiere topar los precios de los productos básicos de alimentación. Algo que para el ciudadano suena bien, pero habría que leer la letra pequeña de cómo afectaría al productor. De ahí que el ministro Planas se niegue de momento. Sobre todo, si se trata del impuesto a las grandes superficies que propone el partido morado. Ahora lo que preocupa en Moncloa es escuchar a la gente y la estrategia es salir a la calle o recibir al ciudadano en el despacho, por cierto, elegido a dedo, para que le consulten temas de interés social. Todo por cambiar un poco los sondeos que vaticinan batacazo socialista. Eso sí, en vez de acuñar el término que definía Escohotado, Sánchez recoge el antónimo, es decir, la mentira y responde a la prensa afirmando que nuestra economía sigue creciendo a mayor ritmo que el resto de la Unión Europea. Luego tendremos que escuchar a Nadia Calviño reconociendo, como hizo en julio, que la cosa no está tan bien. Ayer vimos el "Senado del bipartidismo", luchando por quién lo hace mejor. Lo cierto es que la propuesta de Feijóo como bajar el IVA de la luz y el gas la recogió el contrario. Este Gobierno ha hecho alguna cosa bien, pero en las de comer le cuesta reaccionar. Ahora lo importante es cambiar el sentido del voto y hacerse una foto con el ciudadano de a pie. Espero que esta vez al vecino que pille a Sánchez le cuente la verdad, es decir, la realidad de las cosas.