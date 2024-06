Hoy toca hablar de las elecciones europeas, y me voy permitir dar mi opinión sin entrar en detalles. Lo más patente es que hay un gran avance de la ultraderecha. Que la ultraderecha, que ya gobierna en Italia, arrase en Francia y quede en segundo lugar en Alemania, es muy preocupante para los europeístas convencidos. Estados que fueron pioneros formando la primera comunidad europea, la CEE, firmando el Tratado de Roma en 1957, hoy cuentan con una ultraderecha cuyo objetivo es acabar con la UE. Peligro. A pesar de lo dicho, populares, socialdemócratas, liberales y verdes obtienen el 63% de los votos y salvan los muebles. Ursula Von de Leyen, que tuvo la tentación de cortejar a Meloni durante la campaña, hoy convoca a liberales y socialdemócratas para reeditar un gobierno de centro. De momento la situación en Europa se puede mantener con una mayoría europeísta, pero el avance de la ultraderecha es peligroso. El gobierno que se constituya debe de tenerlo en cuenta y adoptar medidas para ponerle freno. En cuanto a España, donde se ha desarrollado una campaña como si se tratase de un pulso entre Pedro Sánchez y sus rivales, habrá que analizar la situación, a la vista del resultado. El PP con 22 escaños ha sido el ganador de las elecciones, pero se ha quedado corto según las expectativas previstas. El PSOE con 20 escaños, no consigue superar a su rival, pero la socialdemocracia en España no sufre una derrota y la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno no peligra. La ultraderecha se mantiene, pero a VOX le ha salido un brote contagioso que se llama algo así como “Se acabó la fiesta” con el que va a tener que lidiar en el futuro. Y a la izquierda del PSOE, no hay tantas ideologías para tantas siglas. La formación de varios partidos pertenecientes a dicha izquierda, obedece más a intereses personales que a cuestiones ideológicas. Demasiadas cabezas de lista repartiéndose unos votos, para vivir de la política. A la vista del panorama, podríamos decir con respecto a la política en Europa y en España, que algo se tambalea, pero de momento la situación se queda como estaba. Con respecto a Europa ya ha anunciado Ursula Von de Leyer, la formación de un gobierno de centro. En cuanto a España, hemos visto a los populares celebrar con énfasis el éxito obtenido. Pero su dependencia de VOX y, por si faltara poco, de “Se acabó la fiesta”, se lo van a poner difícil. Lo dicho: en Europa y en España seguimos como estamos.