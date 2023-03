De la Geografía de 1º de Bachiller (tenía 9 años) tengo tres recuerdos: que la Srta. Villanueva nos dijo que en tiempos de los RR. CC., una ardilla podía cruzar la Península Ibérica sin pisar el suelo, mi suspenso en dicha asignatura, cosa que no me traumatizó, y el mapa de los ríos de España que mi primo Juan Ignacio (q.e.p.d.) que dibujaba muy bien, me hizo para que me los estudiara. De los pocos árboles que quedan, ya esta primavera hemos liquidado en Villanueva del Viver (Castellón) y Teruel, más de 3.800 hectáreas de monte, con un perímetro de 35 km. ¡Y eso que todavía no ha empezado el verano. Dicen que la posible causa ha podido ser una chispa eléctrica desprendida por una máquina de las que estaban usando para desbrozar el monte. ¿No pueden usar máquinas de otro tipo que no desprendan chispas eléctricas?. ¿No se puede mantener los montes limpios? ¿Es que no puede entrar el ganado a comer antes de que esté seco? ¡No entiendo nada de estas jerarquías que se autocalifican "ecologistas"! ¡A este paso llegará el día que inventen la pólvora!