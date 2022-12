Les recomiendo que no se dejen embaucar por las falsedades, medias verdades y mentiras flagrantes que cada media hora lanza el gobierno, sus socios parlamentarios y los presidentes del Congreso y del Senado. La trouppe del enredo. Se entiende que se parapeten en tantas falsedades y mentiras, a Sánchez le ha frenado la Ley. Es decir, la Constitución, según ha resuelto el Tribunal Constitucional. Habrá que repetir que el artículo 9 señala claramente que “todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. El gobierno, diputados y senadores también y con mayor motivo. Y esto, exactamente esto, es lo que han pretendido eludir el presidente del gobierno, diputados y senadores dispuestos borreguilmente a votar una enmienda y declararla ley por una vía legislativa que resulta contraria, según ha dictaminado al respecto el Tribunal Constitucional, a lo que establece la Constitución. Entre las protestas de los disgustados Pedro Sánchez con la boquita de piñón asumiendo compungido que acata la resolución de TC, no faltaba más. Ministros de su gobierno y otros abanderados de la izquierda radical anunciando la insumisión a la Ley, llamando a manifestaciones y soltando frases inconcebibles e injuriosas contra los magistrados del Tribunal Constitucional.

No podría pedirse más altura intelectual y democrática a quienes no ocultan su posición frontal contra la Constitución, las leyes, los Tribunales y la democracia. El “ruido de la calle” para soliviantar la paz social es el objetivo de agitadores profesionales trasvestidos hoy en políticos encumbrados en los ministerios del gobierno y en los asientos del Congreso y del Senado. Está muy claro que les estorba el Tribunal Constitucional y la Constitución, prefieren un régimen asambleario sin control alguno de la Ley, como en Nicaragua, Venezuela, Méjico y otros países afines a su ideología con rancio tufo de comunismo.

En esto consiste el debate; un régimen donde los poderes públicos ejerzan sin control ni sometimiento alguno o un régimen basado en una democracia de derecho donde los poderes públicos y por ello todos los políticos han de someterse a la Ley. No extraña según señalan las encuestas de opinión que los ciudadanos están hastiados de políticos agitadores y faltones muestra de deficiencia democrática. Por ello resulta muy digno de aplauso la ejemplar decisión de Teresa Rodríguez, diputada de Adelante Andalucía y fundadora de Podemos que abandona el Parlamento andaluz y regresa a su plaza de profesora de instituto. Y su pareja, Jose Mª González, alcalde Cádiz que también anuncia que regresará a las aulas cuando termine su mandato. Es infrecuente la coherencia y la ética de estos dos políticos de izquierda honestos y consecuentes cuyo ejemplo debiera servir a la inmensa colección de inútiles menesterosos que han encontrado en la política un sistema de vida ajeno a la ética y la dignidad y que jamás abandonaran sus pingues retribuciones aseguradas por el Estado porque no tienen donde volver, carecen de recorrido vital y no tienen más cobijo que el pesebre. Esa tropa es la que ha copado la política en España, jamás harán valer sus voluntades porque la pusieron a la venta en el momento que consiguieron sus escaños, concejalías, ministerios o cualquier otro cargo público.

Así lo han escenificado sin rubor votando todos a una por decisión unipersonal de Pedro Sánchez, su querido amo. Es inconcebible que entre todos los diputados y senadores del PSOE no hubiera alguien que le repugne que los violadores estén saliendo de la cárcel o rebajando sus condenas meced a la ley del “si es si”; 184 de ellos han rebajado sus condenas y catorce han salido en libertad y así ocurrirá en todos los casos de revisión de las condenas. Eso lo saben bien los mismos que el 22 de diciembre han tratand de ocultar sus vergüenzas votando a favor de leyes y enmiendas escondiéndose tras el bombo de la lotería de navidad, los mismos que han entregado el Premio Gordo de la lotería a Oriol Junqueras, Carlos Puigdemont y la banda de acompañantes en el golpe contra el Estado español y a quienes han saqueado los dineros públicos. Ahora algunos podrán disfrutar con total tranquilidad del robo a manos llenas hábilmente depositado en cualquier testaferro o en las arcas de cualquier partido; pongamos por ejemplos el PSOE y el PP por ser mayoritarios. Queda clara la satisfacción de todos los que han participado en estas torticeras iniciativas a favor de los corruptos. Nada de esto es realmente novedoso, el sometimiento a la Ley o situarse por encima de la Ley ha sido un dilema desde comienzos del siglo XX .

El PSOE dejó claro su posicionamiento en boca de su fundador Pablo Iglesias Pose quien el 7 de julio de 1.917 en el Congreso de los Diputados declaró; “el partido que yo represento aspira a la supresión de la magistratura “. Años más tarde el también secretario general del PSOE Francisco Largo Caballero afirmó en un mitin en Linares el 20 de enero de 1.936; “el socialismo es incompatible con la democracia” En 1.934 en Ginebra declaró que “el PSOE no cree en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad”. Y como colofón a su vocación totalitaria en 1.936, antes de las elecciones generales amenazó en el cine Europa de Madrid,” si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia”. En estos ensalzados dirigentes del PSOE tiene Pedro Sánchez los mejores inspiradores para su deriva antidemocrática. Pero el PSOE de 2022 que el lidera tiene como socios de gobierno a partidos manifiestamente comunistas que logran sus objetivos con singular habilidad.

Cabe citar aquí a los grandes ideólogos comunistas; León Trosky fundador del Partido Comunista de Rusia afirmaba que “la lealtad a la Ley es el refugio de la burguesía, la única lealtad que nos corresponde a los comunistas es la lealtad a la revolución”. Carlos Marx declaró que “la ley es un instrumento de la clase dominante, nuestro terreno no es el del derecho sino el de la revolución”. Pedro Sánchez carece de cualquier ideología, para lograr su único objetivo que es el poder se adapta a cualquier vestimenta o disfraz y es capaz de desvirtuar las leyes y desprestigiar a los Tribunales según le convenga. El amplio abanico de reformas y derogaciones aprobadas contra el sentir general de los españoles buscan contentar a sus socios sediciosos y malversadores para mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones generales. Les ha beneficiado con una amnistía encubierta. Las víctimas; una amplia mayoría de ciudadanos que cumplen las leyes, la Constitución de 1.978, el Estado de Derecho y las altas Instituciones del Estado debilitadas y desprestigiadas por miembros del gobierno y la extensa tropa de corifeos del sanchismo. En esta ansiedad por concluir una maniobra largamente preparada ha logrado derribar con éxito todas las barreras a su alcance, hasta que el TC le ha frenado. Ciertamente el PSOE y sus socios parlamentarios prefieren situarse por encima de la Ley.