Lo de hacer cola, cola y cola por recoger el abanico del la Feria de Almería es como lo de comer migas los días de lluvia. Cosas previsibles como el entorno político que tenemos actualmente y que mañana se la juega. Para empezar hoy miércoles, después de haber tomado alguna cerveza en las fiestas patronales de sus pueblos, tanto la cúpula popular como la socialista se reúnen para ver cómo ejecutan la constitución de las Cortes Generales.

Veremos alguno que otro moreno del sol y, sobre todo, excitados para reprocharse de todo por la boca. Sánchez se fue contento a Marruecos teniendo todo casi resuelto, pero resulta que Puigdemont tiene el poder. Mañana a última hora decidirán si votan que los de Ferraz presidan el Congreso o no. Como decía al principio, todo era previsible.

A Sánchez le espera una tarea dura si Junts per Catalunya le da su apoyo. Incluso veremos en el menú del Congreso canelones una vez por semana para tenerles contentos. Es lo que tiene pactar con este tipo de partidos. Le esperará una buena con los de Otegi y también veremos a una Ione Belarra renegando porque sus amiga Irene Montero no está sentada con ella. Por cierto, Amaral ha hecho más en un solo concierto que el Ministerio de Igualdad en esta legislatura. Sin irme por las ramas del ficus del Paseo, el que no se cree todo lo que puede ocurrir mañana es Feijóo. Le vino bien rezar el día De Santiago. Ahora la circunstancia que está viviendo nada tiene que ver.

Y como era de esperar, VOX se desmorona poco a poco. La marcha de Espinosa de los Monteros es el inicio de una ruptura dentro de la cúpula que irá a más. Como dice un gran amigo, los extremos en este país nunca fueron buenos.

Es un partido que ya anuncia una muerte no muy lejana. Así empezó Podemos con marchas de peso y el ya desaparecido Ciudadanos. Es decir, el voto de la derecha se queda en uno. Arrancó el fútbol y mañana veremos otro partido, pero en la Cámara baja, con los mismos goles, paradas y jugadas que dejamos el pasado mes de julio.