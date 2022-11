El filósofo Federico Castro

De todas las posibles figuras del pasado almeriense esta probablemente sea la que mas curiosidad me inspira. Probablemente sea porque la persona que está detrás del personaje tiene algunas cosas en común con un servidor. -Al decir esto, con sorpresa, resuena en mi mente esa afirmación de que todo lo que tiene que suceder tal vez ya haya sucedido antes- Federico Castro y Fernández fue un almeriense que marcho hacia tierras onubenses. -Justo lo contrario de lo acontecido a un servidor- Nació en Almería en 1834 y falleció en Huelva en 1903, justamente el año que Unamuno fue a Almería a unos juegos florales e impregnó la ciudad. Era hijo de un capitán de infantería por lo que el bachillerato lo hizo en Sevilla. Tal vez por eso decidió después estudiar Derecho, Filosofía y Teología, en Madrid. Se dedicó a la docencia, labor que compaginó perfectamente con la investigación y la tarea de escribir. Obtuvo la cátedra de Metafísica en la Universidad de Sevilla. En su trayectoria profesional impartió retorica en Logroño y después derivó a la educación secundaria. Enseñó lógica en el famoso instituto de la Rábida, Huelva. Pero después fue rector de la Universidad de Sevilla y fundador también de la revista Ateneo Hispalense. Además de todo esto tuvo un periodo político, ocupando un cargo en el ministerio de ultramar. En su ideario esta ser krausista, uno de los de Sanz del Rio, al igual que Nicolás Salmerón. No obstante tuvo inclinaciones hacia el positivismo y el empirismo. Se mantuvo fiel no obstante a la metafísica paneteista del Krausismo y a la analítica idealista. Algunos consideran que en 1896 fue el único representante del Krausismo en Sevilla. Pero su labor filosófica también se circunscribe a la de historiador. Fue reconocido en este campo siempre sobre temas filosóficos, de donde le viene la consideración de bibliófilo. Puede decirse que Castro fue uno de los máximos exponentes del Krausismo español. Escribió una veintena de libros de filosofía. Y nunca perdió los vínculos con Almería pues al mismo tiempo que desarrollaba su vida en el occidente andaluz colaboró con la Revista de Almería donde publicó artículos sobre los Mayas. Tal vez, y siendo justos, debemos decir que históricamente Castro fue un filósofo almeriense y onubense por los lazos en ambos lugares. En todo caso es un privilegio contar su semblanza y disfrutar de ella.