El desarrollo de una provincia se basa, fundamentalmente, en trabajar, producir, ganar dinero, invertirlo en nuevas actividades para ganar más dinero, y así sucesivamente. Hace unos días recordé todo eso leyendo en estas mismas páginas que una empresa de no sé de dónde va a construir en Almería una especie de “pueblo para mayores”. Es decir, aprovechando las bondades de una ciudad tranquila y con buen clima, van a construir unos edificios de apartamentos para mayores, dotados de todos los servicios que a los mayores nos gusta tener cerca: desde comunicaciones a médicos, pasando por locales de “marcha” y para tomarnos un descafeinado, que ya no estamos para tomar, como decía mi abuela, “café bueno”. Eso no es especulación, es inversión, eso no fagocita capitales, eso genera riqueza en la sociedad. Pero una vez más, ha tenido que ser una empresa de fuera la que llega a Almería a invertir. Y yo me pregunto: ¿por qué no reinvierten en esas actividades todas esas empresas a las que se les ha inflado el pecho presumiendo de ser los que más saben “de construcción y similares”?. ¡Ay Señor, qué cruz!