Un futuro difícil para la UE

Para comprender el empeño y gasto de Occidente, en una guerra en Ucrania a través de la OTAN, bajo mando de USA, todo experto militar que analice sin ideología, puede constatar que es una guerra perdida, por un Gobierno corrupto, que sus ciudadanos rechazan y huyen del país. Los ultras que sostienen ese Gobierno, no van al frente, aseguran con su violencia la represión a toda crítica y se dedican a cazar jóvenes para que mueran en una guerra inútil para Ucrania, ya que lo que está en juego son los intereses económicos de USA y su $US, frente a la nueva economía y geopolítica a escala mundial que organizan los BRICS+. Rusia es consciente que utilizar a Ucrania como un señuelo para lograr la ruina irreversible de la UE, que entonces económicamente no tendrá gran interés para USA, ya que la UE no tiene ninguna materia prima y ha sido despojada de sus industrias punteras. Con la recesión que se acentúa en la UE, su potencial de talentos y científicos jóvenes se desplazarán a las nuevas economías emergentes y que ofrecen perspectivas. Si tras el voto en la UE del 9 de Junio se impone como presidente de la Comisión europea a Mario Draghi, como lo desea el Estado profundo Sionista financiero que dirige USA tras un anciano con síntomas de senilidad, sin duda alguna Mario aplicará su Plan para la UE, que le fue aprobado en su presentación en la Capital US de New-york. Mario, con toda la sutileza digna de Maquiavelo que le es propia, una vez Presidente de la Comisión europea, Mario, con su mayoría en el Parlamento de Bruselas, pondrá en ejecución su Plan, el cual ha sido comentado por el New-York -Times y según él, la UE se convertiría en un país y los países que componen actualmente la UE se transformarían en regiones de este país que remplazaría la UE. Un país con mayoría de países de cultura Protestante y anglosajona, podremos despedirnos de la Seguridad Social Universal, en beneficio de la Privada. El Señor Draghi, también propone en su plan, que las regiones con poblaciones con culturas propias e instituciones políticas vigentes y que son parte de los países de la UE podrán solicitar la independencia y convertirse a su vez en regiones del nuevo país del cual todos los países actuales serán regiones. En resumen, Francia puede ser despojada de la Bretaña y de la Alsacia y estas se convertirían en regiones del nuevo país, si por referéndum Bretaña y Alsacia lo deseasen, se separarían de la Francia actual. España podría encontrarse en la misma situación con Cataluña, el País Vasco, Galicia las Baleares y Valencia. Todo lo dicho no es broma, es el plan de Mario Draghi, para desintegrar las pocas soberanías que aún quedan en los actuales países de la UE. Mientras la UE se ahoga en sus contradicciones, Rusia y China avanzan y se consolidan en África con múltiples acuerdos de intercambios comerciales y cooperación, también con Afganistán, tras haber establecido relaciones diplomáticas van a desarrollar las comunicaciones entre China Rusia Irán e India con carreteras y líneas de ferrocarril. China, Rusia, India e Irán van hacer en Afganistán, lo que nunca hizo la coalición de USA en los 22 años que estuvo presente en Afganistán, donde durante ese tiempo con USA se desarrolló el cultivo del Opio, que los Talibanes han eliminado. El Ministro de la Defensa de China ha declarado “ que la ayuda militar de China será total cuando Rusia la solicitase, no dejaremos que las fuerzas del caos mundial se impongan”