El gallo del corral, derrotado

Cuando se echa un órdago tienes dos posibilidades: o sales victorioso o sales derrotado. Y esto último es lo que le ha sucedido al secretario general de la agrupación local del PSOE de la capital, Indalecio Gutiérrez. No ha jugado sus cartas como el quería o no poseía en su mano aquellas ganadoras que pensaba recibir. Sea como fuere, lo cierto es que ha probado el sabor de la derrota que, a buen seguro, no tiene nada que ver con el dulce que esperaba. Y es que en política a veces se gana y a veces se pierde, aunque en algunas ocasiones puedas ayudar al destino a que los objetivos se cumplan, aunque en este caso no haya salido bien parado.