Al grano y sin espoilers

Si me pidiesen un ligero pero contundente resumen de lo que mis sentidos pudieron captar durante la noche de ayer, como espectador de la última entrega de "Star Wars", lo expondría del siguiente modo: 1. Muy lenta durante la primera mitad. 2. Está repleta de agujeros. 3. Roza tremendamente el término "Fan-Fic". 4. Es capaz de hacer sentir a los espectadores como "tontos" guiados en múltiples ocasiones. 5. Muy forzada en general. 6. Personajes que aparecen y desaparecen constantemente.

7. Un buen "duelo enamoradizo" entre Rey y Ren ("Reylo"). 8. Cierta sensación de enorme competencia entre directores y guionistas de diferentes entregas/ trilogías. 9. Múltiples guiños y referencias bien trabajadas respecto a filmes anteriores, sobre todo hacia "El retorno del Jedi", claro. 10. Elementos absurdos y de "total" relleno, sobre todo en la segunda mitad del filme.

Sin duda, no me extraña que este punto y final (... es un decir) se haya convertido en batalla estelar entre tanto fan de una saga que comenzó a gatear allá por 1977 de una manera tan arriesgada y controvertida.

Centrándome en el plano de sus personajes, quisiera añadir que en este título, debido a su esquema vertebral del "quiero y no puedo", apenas tienes oportunidad de empatizar con cierta profundidad con cada uno de ellos.

Hay personajes que "vuelan" de la pantalla y otros que hasta han quedado en el olvido sin más. El papel de cierto "espía" ha sido la guinda de un puzzle muy laborioso pero, quizá, no suficientemente reposado.

Durante el desarrollo, además, podremos notar perfectamente cómo pretenden llevarnos incluso hacia un merchandise que, evidentemente, se trata de un enorme pulmón de la marca.

En cuanto al lamentable debate político de "marras", ni voy a entrar - ya tuvimos suficiente condimento en las tres primeras partes (episodios I, II y III) -.

Los papeles de Rey y Ren son estupendos. Quizá me hubiese gustado otra versión del desenlace (y digo yo, ¿y a quién no?), pero no por ello seré de los que expongan que no merece ni un aprobado.

Sinceramente, creo que merece el sobresaliente pese a todo lo cuestionado con anterioridad.

Dura tarea la de todos sus creadores, mucho más cuando se intenta contentar a "casi todo el mundo", nunca mejor dicho...

Pd: Al final, buen zagal Kylo Ren...