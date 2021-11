Hubo un tiempo en el que la policía nacional era un cuerpo al que se identificaba más con la defensa del régimen franquista que con el mantenimiento del orden y la protección de los ciudadanos. Quienes vivimos en aquella época soportando el despotismo de la dictadura les aplicamos un alias derivado del color de su uniforme y les llamábamos "los grises", una denominación que se consolidó y adquirió un significado negativo, como si se tratara de una legión a la que había que temerle, en lugar de un cuerpo que garantizaba la estabilidad. No tardaron los primeros gobiernos de la democracia en cambiarles el uniforme para que el color gris desapareciera y "los grises" pasaran al olvido. Algo se consiguió y las fuerzas armadas, con el tiempo han ido desprendiéndose de connotaciones políticas. Ha sido muy gratificante ver el comportamiento de Guardias civiles y policías nacionales asistiendo a los inmigrantes desvaídos que alcanzaban nuestras costas. Un comportamiento humanitario ajeno a la política, que nada tiene que ver con el discurso de VOX sobre los que vienen en pateras. Pero últimamente están apareciendo unos brotes dentro del cuerpo sobre los que cabe sospechar un acercamiento a los partidos de la derecha. La manifestación de la Plaza de Colón, fue una convocatoria de la derecha contra un gobierno legítimo que nada tenía que ver con los intereses de la policía y allí estuvo el Sindicato Unificado de Policía haciendo causa común con el PP, Cs, VOX y grupos de ultraderecha que se sumaron a la fiesta. En justa correspondencia, ahora han sido los líderes de los tres partidos mencionados, Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal, los que se han sumado a una manifestación convocada por las fuerzas armadas en la que no se reivindican mejoras salariales ni laborales, sino una movida para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que Pedro Sánchez llevaba en su programa de gobierno conforme a una petición del Consejo de Europa. Pero una vez en la calle, parece que los manifestantes no tienen en cuenta el motivo de la protesta ya que para nada se alude a la reforma de ley de Seguridad Ciudadana, sino al Gobierno de Pedro Sánchez pidiendo su dimisión. La Ley de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad establece que los agentes de la Policía Nacional deben actuar con absoluta neutralidad política e imparcial, pero un sector del gremio, que no van por buen camino, hoy me recuerdan a "los grises".