Que hará ahora la UE con Ucrania

La ofensiva de Kiev, que según Zelensky, iba a conquistar todo , Crimea incluida, ha fracasado. Por desgracia, más de 70 Mil Ucranianos han sido aniquilados por la artillería rusa y ocasionado cerca de 90 Mil heridos, el sacrificio heroico, que han hecho no ha servido para nada. Estas víctimas se añaden, a las que desde el 2022 ya perdieron la vida. Un drama, que se hubiese podido evitar. En efecto, el 7 / 09 / 2022, el propio Jens Stoltenberg, jefe supremo actual de la OTAN, ante la Comisión de los Asuntos extranjeros de la UE, explicó “…Que en el Otoño del 2021, Vladimir Putin le propuso un plan de Paz a negociar, esta propuesta fue a la papelera”. Ante la concentración ucraniana, a unos 70Km de Crimea, de 205 Mil combatientes bien equipados por la OTAN, los Rusos se percataron de que el objetivo no era terminar con la resistencia en el Dombás, pero de invadir la Crimea y expulsar la flota rusa de Sebastopol, fue principalmente la defensa de sus intereses estratégicos, la que provocó la invasión por Rusia de las Regiones ucranianas con poblaciones históricamente rusas. Hoy nos encontramos ante una Guerra devastadora para Ucrania y para las economías de Occidente, La UE se ha quedado sin el Gas, el Petróleo y las materias primas baratas de Rusia, hoy esta factura se ha duplicado a 140 mil millones de €. El Parlamento de Bruselas está dominado por el PP y la social democracia, el Dinero de los fondos europeos, proviene de los Impuestos que pagamos los ciudadanos de los países de la UE y Bruselas ha regalado 30 Mil Millones de Euros de los Fondos europeos, a los corruptos de Ucrania para sostener su Gobierno corrupto, impuesto por Victoria Nuland, sus Secretaria de Estado con Obama y ahora con Biden. Ya en el 2013, Victoria Nuland, John McCain y Chris Murphy intervinieron públicamente en Kiev juntos a Oleh Tyahnibok jefe de la oposición de extrema derecha. Tras haber sido elegido por votación el Demócrata Viktor Ianukovitch el 22/ 02/ 2014 y la anexión de la Crimea por Rusia en marzo del 2014, Victoria Nuland pasó a la etapa siguiente del Golpe de Estado en Ucrania con las provocaciones en la plaza Maiden y presentar una lista de personas de extrema derecha para que fuesen el Gobierno provisional de Ucrania, tras la huida de Viktor Ianukovitch. El embajador US indicó: “A la UE esto no le va a gustar” a lo que Victoria Nuland respondió: “ No hemos gastado 5 Mil Millones de $ del dinero de US para perder, Fuck the EU “. La última hazaña del payaso Zalensky ha sido de presentar en el Parlamento de Canadá a un NAZI, ucraniano, criminal de Guerra, Yaroslav Hunka, oficial en la división nazi SS Galicia, responsable de las masacres de decenas de miles de judíos y polacos en Ucrania durante la Segunda Guerra mundial. Este criminal, aplaudido por el Parlamento de Canadá, hoy es reclamado por las organizaciones judías para que sea juzgado por su pasado criminal. Hoy los ciudadanos de la UE nos vemos envueltos en una Guerra montada por Obama contra Rusia, utilizando a los ucranianos que creyeron en “Papa Noel” y que han recibido en regalo, la destrucción de su país, la perdida de territorios y lo más grave la perdida de centenares de Miles de vidas. La UE, pierde fuerza industrial que trata de recuperar USA, la UE paga cada vez más caro su energía, materias primas e importaciones. Señor Borrell la guerra en Ucrania será larga y costosa para los ciudadanos de la UE, señor Borrell, supongo que usted como funcionario de la UE no paga impuestos, los ciudadanos de la UE sí. Rusia ha aumentado al 6% de su PIB, su presupuesto militar y la UE también lo aumenta a más del 2%, recortando en la salud publica, la educación pública y las ayudas a los desfavorecidos. Políticos de Bruselas, ante la precariedad que nos acecha, no culpen a la guerra en Ucrania, serán ustedes los solos responsables, pero como siempre saldrán corriendo sin asumir responsabilidades. Los Españoles, se merecen otros Políticos en Bruselas.