El coordinador general del PP, Elías Bendodo, dijo el jueves en Almería que hay que bajar impuestos para “reactivar la economía”. Este mantra ultraliberal procede de la teoría del Laffer, que dice que si bajan los tipos impositivos aumenta la recaudación. El día anterior de esas declaraciones, el Ayuntamiento de Almería anunció la próxima subida de la tasa del agua y la ya aprobada del IBI, el impuesto por el que más recaudan los ayuntamientos; los cuales, además, tienen la competencia para fijar su cuantía. La subida supone algo más del 25 %: del 0,485 al 0,610. Dice nuestro consistorio que ese “leve ajuste” se debe a “la inflación y los servicios públicos encarecidos”. Y añadió la portavoz municipal que la culpa es de Pedro Sánchez quien, como dice Bendodo, odia a Almería porque aquí no lo vota casi nadie. (Un odio que ha motivado las obras del AVE, interrumpidas por el amor del PP más de siete años. Rodrigo Rato dijo que lo tendríamos en 2005.).

Para empezar nuestro comentario técnico, hay que recordar que la inflación es una subida del precio de las cosas, no de los tipos impositivos. O sea, que la inflación hace que suba el valor de las casas, no el tipo del IBI. Otra cifra que no nos cuadra es lo de los 72 euros al año por familia, que dicen que supone esa subida. Veamos: para que esa cifra cuadre, el IBI que está actualmente pagando una vivienda tiene que ser algo menor de 300 euros. Los habitantes del centro (donde no abundan los votos al PSOE) saldrán por “algo” más, pero son ricos y pueden. Siguiendo con los 72 €, dijo la portavoz que, como las casas tienen cuatro ocupantes de media, paga cada uno 1,50 € más al mes. Pero lo más llamativo es la descoordinación entre el discurso del coordinador nacional y el ayuntamiento Es sabido que todos los partidos envían por las mañanas un argumentario por correo electrónico a todos sus cargos, locales, regionales y nacionales. Y a algunos periodistas afectos. Ahí les dicen lo que tienen que decir cada vez que les acerquen un micrófono a la boca. Lo malo es que parece que no funciona en sentido inverso, de abajo arriba. Y pasó lo que pasó, que don Elías no sabía que el día antes sus concejales capitalinos habían anunciado las susodichas subidas de IBI y el agua. Es de suponer el susto que se llevó la alcaldesa, que estaba a su lado en el momento de insistir en el latiguillo de la bajada de impuestos