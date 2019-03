Las listas de la Vergüenza

Llevo años clamando contra las listas de candidatos "fabricadas" por las direcciones de los partidos políticos. Los votantes eligen entre los representantes de los diferentes partidos. A veces desconocen la persona que votan y sus inquietudes. Votan a un partido. No exista contacto entre elector y elegido. Vivimos en una "partitocracia" descarada. Debemos reclamar el sistema electoral por "circunscripciones". El país se divide por el número de diputados que se desea tener. Cada circunscripción encuadra las agrupaciones de los diferentes partidos. En cada una de ellas se elige a un candidato. Todos los candidatos explican su filosofía política a sus compañeros de agrupación. El elegido tiene un contrato moral de representar las ideas por las cuales ha sido elegido. Si jamás estas fuesen violadas se ve obligado a dimitir. Los elegidos en su función de diputados (los italianos los llaman "Honorebole) votan en conciencia y si jamás existiese un divorcio entre esta y las razones por las que fue elegido debe de dimitir. Este sistema se aplica en Francia y en Reino Unido. En Francia se vota dos veces. En la segunda vuelta se elige entre los dos primeros. Este sistema tiene la ventaja de que indeseables como Le Pen "nunca" tiene la oportunidad de ser elegido. En Reino Unido el diputado de la circunscripción mantiene una consulta quincenal abierta a todos los votantes de la circunscripción para pedirle consejo o ayuda cuando el votante (sea de su partido o no) pueda necesitarlo. Existe pues una relación personal entre elector y elegido. El diputado está al servicio de la circunscripción que le ha concedido el privilegio y el honor de representarla. Este sistema se basa en Demo Cracia (poder del pueblo). En el sistema de listas "fabricadas" por los "mandamases" del partido se incluye no a los mejores sino a los más "dóciles". Lo importante no es la calidad personal del candidato sino el apoyo al "hacedor de las listas". Toda lista (cerrada o no) es una perversión de la Democracia. Son el símbolo del poder excesivo de los partidos. Son el producto vergonzante del sistema actual en España "La Partito Cracia". Nuestra Democracia "Perfumada" por la putrefacción de la filosofía Zaplana (estoy en política para forrarme) es el producto de nuestra tan cacareada "TransiGión" con G de transigir (aceptar lo inaceptable por sentirse obligado a hacerlo). Los partidos políticos, de entonces, no pensaron en la salud democrática del pueblo a largo plazo sino en consolidar su parcela política. Fueron menos "Hombres de Estado" de lo que se cacarea

