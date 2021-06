Es un fenómeno que tiene clara incidencia social. Los emigrantes agudizan unas contradicciones sociales que Europa tenía adormecidas. La llegada y difusión de estas culturas con costumbres muy diferentes a las propias del país, habitualmente consideradas más primitivas y por tanto de segunda categoría; con la creación de importantes bolsas de pobreza y marginalidad, en este caso extranjeras, con la incorporación a un mercado laboral precario en los puestos de trabajo que ocupan las capas sociales autóctonas de menor poder adquisitivo; todo ello lleva a reproducir el conflicto norte - sur en el seno mismo de nuestra sociedad. Ante dicho fenómeno la respuesta xenófoba, en sus diversas variantes, es demasiado habitual y, por ello, perniciosa para el equilibrio social. Las acciones xenófobas no son solamente aquellas que aparecen en los medios de comunicación por su espectacularidad y dramatismo, y que son claramente rechazadas por la mayoría de la población. Hay otro tipo de acciones xenófobas que tienen aún hoy en día un alto grado de condonación social: por ejemplo, la discriminación laboral en función de la raza, la ridiculización de una determinada cultura en nuestras conversaciones, la mayor culpabilidad de los delitos entre gente de una etnia concreta; por tanto, se puede decir que el rechazo al extranjero o emigrante, se puede interpretar desde la fobia, hasta advertir diversos tipos de agresiones, e incluso hay casos que puede llegarse al asesinato. La mayoría de las veces, esta xenofobia se basa en el sentimiento exacerbado de protección de una nación, aunque también puede ir unida al racismo o discriminación ejercida en función de la etnia. Pero explicada esta problemática, de ámbito europeo, la migración en la provincia de Almería se distribuye en diversos colectivos situados en distintas zonas geográficas y de distinta formación y lengua; asi pues, en el interior de la provincia se asienta una mayoría Británica que han inmigrado marcando grandes diferencias de formación con aquellas personas que, en cayucos y pateras llegan de Marruecos con el fin de lograr una mejor estabilidad económica; y aunque reconozco el aprovechamiento de la situación y penurias que sufren; también es verdad, que soportamos la mala educación como la de un empleado de la gasolinera de Arboleas, dirigiéndose a los clientes de una manera "Non grata"; y aunque se trata de un caso particular, en muchas ocasiones la polémica está servida. Las previsiones sobre la evolución de los fenómenos migratorios son inciertas puesto que están más influenciadas por posicionamientos ideológicos que fundamentadas en estudios de tipo técnico. No obstante, parece obvio que, cuando menos, se mantendrá el número de emigrantes actual.