Si “en los primeros 4 meses del año, los de invierno, los incendios forestales calcinaron 39.381,42 hectáreas en España”, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ahora con el de Las Hurdes, ya hemos sobrepasado las 50.000 hectáreas. Y no decimos nada. Y no nos preguntamos nada. Y no pedimos nada. Y no exigimos nada. Y no preguntamos por las causas. Y no preguntamos por las consecuencias. Por ejemplo, del 1 de enero al 30 de abril, ardieron unas 40.000 hectáreas, que es más del doble de la media de los últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado alguien? Todos sabemos que si una casa no se limpia, se acumula suciedad por los rincones. Y pienso que también sabemos que si el monte no se limpia, también se llena de suciedad por los rincones, que lógicamente es “suciedad vegetal” que “arde como una tea”, y la pregunta es inmediata: ¿se han limpiado los montes como se limpiaban siempre? Y ¿por qué no nos quejamos? ¿Es que no sabemos el daño que nos hacen? ¡Mí no comprender! Que diría un “guiri”. ¡Ah, mis felicitaciones al ministro!