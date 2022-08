La modernidad

Alaska es decir Fangoria es decir Alaska actuando en Roquetas de Mar. Gratis. Explanada abierta, césped, mesitas de camping con tortilla y lata de cerveza, hasta sandía. Repanchingones en niky de mercadillo todos en pantalones cortos y chancletas con y sobre tumbonas. Conciertos que empiezan y terminan más o menos a la hora prevista. Chunda chunda máquina techno dance todas las canciones parecen iguales. La gente va porque es mayormente gratis. Habría que ver quién va y quién no si hay que pagar los 30 o 40 pavos de rigor. Mucha competencia. Rosalía, por ejemplo actuó hace poco por aquí y al parecer se los llevó de calle y sin músicos. Alaska es decir Fangoria es decir Alaska llevaba algunos, Nacho Canut, el superviviente, que no vi porque estaba en un lado lejos donde solo se veía parte del escenario. Como metáfora de la que sobrevivirá a todos solo se veía a Alaska, y a extraños bailarines exhibiendo una extraña coreografía sin coreografía. Alaska se ha montado en lo rancio haciéndose la moderna y simultaneando con realities donde el protagonista es el impresentable de su marido, que no hace nada, ni ha hecho nada, pero sin el Alaska solo sería Alaska. Ahora es Alaska y Mario. Es más, mucha gente iba a ver si veía o salía Mario. Craso error. Alaska quería ir de Fangoria y se encontró con una mixtura de juveniles que esperaban a Mario, carrozas que se repanchingaban en la tumbona con sandía dominguera, restos de todas las generaciones que van a la verbena de Paquito el chocolatero y yo, con mi camisa de conciertos esperando nada. Observando. Añorando otros tiempos mentalmente. Sin moverme lo más mínimo y pensando que poco importa que Alaska, y los Pegamoides, Kaka de Luxe y Dinarama fueran lo más herederos kitsch de Bowie y el punk, unas gotas de gótico, Siouxie and The Banshees, sin irse a la jungla del asfalto a caer en el abismo. Los primeros Dinarama yendo de oscuros. Pero eso ya es nada. Y no vende nada. Espera que cante todo el dance, y bailando, y a quién le importa. No esperes nada de perlas ensangrentadas ni nada del rollo que sólo sigue en el ángulo muerto Ana Curra, alineada con su propio fantasma. Alguien dijo, no recuerdo quién, la única que ha salido ganando con la movida es Alaska. A años luz de todo eso, devorada poco a poco por el impostor Mario y de gratis en ayuntamientos, se va como todo lo que fue sin posibilidad de que lo vuelva a ser.