Las mujeres iraníes

Mujeres. Vida. Libertad. Estas son las tres palabras que se escuchan por las calles de Irán desde el 16 de septiembre. La Antigua Persia. Masha Amini fue detenida y torturada por la Policía de la Moral de la dictadura teocrática de los Ayatolás. Su delito: no llevar puesto correctamente el velo obligatorio para las mujeres, el hiyab. Masha Amini, 22 años, ha muerto. El personal del hospital donde estuvo internada, se despidió de ella depositando flores sobre su cama. Su familia subió la imagines a las redes sociales y denuncia las mentiras del régimen. Se desató la rebelión por todo Irán. Las mujeres se despojan del velo por las calles apoyadas por hombres. Un libro: El viento en mi pelo. Mi lucha por la libertad en Irán moderno, de Masih Alinejab (2018) No habrá ciudadanía en Irán, en ninguna parte, si mujeres y hombres no somos iguales ante la ley, acceso a la educación, cultura, economía, trabajo, corresponsabilidad en el cuidado y educación de los hijos y seguridad. La dictadura ha censurado Internet, masacran a la población y detienen a periodistas. La selección de futbol iraní ha denunciado la brutal represión. El legendario jugador Ali Karimi tiene una orden de detención. Como no recordar las palabras, los libros y prudentes advertencias de Fátima Mernissi (historiadora y socióloga) Oriana Fallaci (periodista, corresponsal de guerra) Wafa Sultán (psiquiatra) y Masih Alinejab (periodista, editora de Irán Wire) Pero ¿dónde están los militantes del feminismo de género pobresista en el mundo y en España? En silencio. Ante todo el dogma de vivir ajenos a la honradez intelectual, entregados al totalitarismo y a la destrucción del feminismo histórico. Recordemos las palabras del exvicepresidente del gobierno: "cabalgar contradicciones". Sumisión, ese es el objetivo clave. Para comprender mejor lo que sucede en Irán desde 1979 y sus consecuencias en el mundo, son claves las películas documentales de la directora Nahid Persson Sarvestani. En la película 'Prostitución detrás del velo' nos dice "La revolución en Irán comenzó como el sueño de una sociedad mejor. Pero no fue lo que pasó. Las drogas y la prostitución están prohibidas en Irán, pero pueden conseguirse en cualquier lado". Las mujeres afganas salen a las calles en apoyo de las iranies. Los talibanes dispersan a balazos sus protestas. Miremos a nuestro alrededor. Impera la hipocresía.