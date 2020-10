Los opositores hablan, los demás callan

Parece una ley no escrita para participar en las redes sociales: si no te gusta lo que lees o ves habla, incluso sin analizar o hacer una crítica constructiva, de lo contrario calla. Cada vez que leo los comentarios sobre alguna noticia me llevo una gran decepción, no porque generalmente los comentarios sean negativos -pues muchas informaciones sin duda los merecen-, sino porque echo en falta en los mismos cierto análisis o justificación; además brillan por su ausencia los 'aplausos' cuando las comunicaciones son positivas para los ciudadanos, como mucho se pulsa un emoticono para trasladar la satisfacción obviando el peso de la palabra. Muchos recurren a las redes para plasmar e imponer su ideología sin ir más allá, incluso quedándose en la tarea fácil de leer el titular sin profundizar. Es la era que nos toca vivir, ¿pero queremos ser así? En ocasiones se desprecia el trabajo periodístico creyéndonos todos licenciados en, algo de lo que pecamos habitualmente cuando hablamos también sobre otras materias. Leamos, reflexionemos y, entonces, opinemos y construyamos.