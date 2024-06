He leído que esta cifra es buena, pero no del todo para los sindicatos. Ccoo se ha pronunciado: hay pocos contratos definitivos en agricultura. Pero lo importante es que tenemos tres mil parados menos que hace un año. Entiendo que esta es una buena noticia para ellos, para nosotros y también lo es para esos tres mil desempleados que han logrado un puesto de trabajo en este año. Y con los cincuenta mil restantes esperando ¿qué hacemos? Los dejamos en la cola del paro a la espera de que el año que viene sean tres mil menos. Y para los que se van incorporando al mercado laboral ¿tienen algo pensado los gobernantes?

En los medios hemos visto declaraciones a lo largo de los meses sobre la falta de mano de obra en la construcción, en los servicios, en la sanidad. Y no deja de ser sintomático el que, ante esas llamadas de estos sectores, se siga con una cifra de cincuenta mil parados solo en nuestra provincia. Si los empresarios no encuentran trabajadores y los parados no encuentran curro, algo no se debe estar haciendo bien. Ya me gustaría tener la solución, o saber lo que está ocurriendo.

Si coges los datos nacionales, te dicen que los contratos fijos han bajado un 7 y pico por ciento, y que en estos momentos más de doce millones de españoles están en riesgo de pobreza. Las cuentas de Yolanda Díaz (la que según ha manifestado recibe cientos de reclamos sexuales cada día, la que manda a la mierda a los que no le voten), van por otro lado. Para ella, España, en lo que al trabajo se refiere va como un cohete. Tendrían que saber los políticos que los cohetes, las tracas y demás juegos pirotécnicos deberían ser prohibidos por el daño que les supone a los perros y otros animales, según el Pacma. Del 7 y pico por ciento no dice nada la ministra, y menos de los doce millones en riesgo de pobreza, ni del millón trescientos mil niños que pasan hambre. Seguro que son bulos, noticias de la extrema. El problema, dulce gallega, es que cada día sumas menos, y que tus palabras y tus argumentos cada día se los creen menos ciudadanos.

Los sindicatos que no se dedican a comer gambas de Garrucha ¡qué ricas, y qué caras! que los hay, nos podían dar una opinión real sobre la situación por la que está atravesando el país. Ellos deben tener los datos, llevan años, décadas, analizando los mismos, y lo hicieron y muy bien durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, con sus manifestaciones incluidas, por lo que no entendemos que no lo hagan ahora con un gobierno de Sánchez.