Una película, pensamiento insurrecto

Elefteria es libertad en griego. Libertas en latín. Tlanemacayoti en náhuatl. En quechua-aymara se dice qhispikay. En la lengua oficial de las Islas Filipinas, tagalo, se dice kalayaan. En la cultura lakota (sioux) los atributos de la sabiduría son la educación, la cultura y la experiencia. No hay conocimiento sin usiiciyapi (humildad) wowacintanka (perseverancia) y cantognake (amor) Estos son valores de la libertad. Es el Renacimiento español (1492) quien pone en contacto y mezcla estas lenguas y culturas. Debemos recordar que el humanismo renacentista llegó a la Península Ibérica de la mano de Antonio de Nebrija en 1470, cuando regresa a Castilla de su estancia en Bolonia. Este año conmemoramos el V Centenario de su fallecimiento, ocurrido el 5 de julio de 1522 en Alcalá de Henares. Ver la película Pensamiento Insurrecto (2022) me ha llevado a recordar y pensar en todo esto. Ha incentivado que busque cómo se nombra, en algunos de los idiomas que dan vida a nuestra cultura hispánica, el anhelo humano que destaca con luz propia: Libertad. Gonzalo Garcia Pelayo dirige la primera película de filosofía, de pensamiento, del séptimo arte. Se estrenó en la Cineteca de Madrid el pasado 14 de septiembre. Novena obra dentro de su proyecto "El año de las 10+1 películas". Pensamiento Insurrecto está protagonizada por los filósofos Agapito Maestre, Fernando Muñoz y Jorge Casesmeiro. Entre lo que hasta el día de hoy he aprendido con el profesor Maestre, guardo con especial cariño esta reflexión que le escuché en la radio: "Hay que vivir con los pies bien puestos en el lugar donde se ha nacido y con los ojos abiertos al mundo". Queridos lectores podemos ver el film en el canal Res Hispánica (YouTube) Rodada en una sola toma, con una puesta en escena velazqueña donde sus protagonistas, filósofos ciudadanos, fraguan un diálogo engarzando siete capítulos. Perseveran en lo que Horacio (65 a.C-8 a.C.) nos enseña "Sapere aude. Atrévete a saber". Dice A. Maestre que "La realidad nunca se agota en un concepto". Esto nos lleva a la obra de Epicuro (341 a.C.-270 a.C. Grecia) "Vana es la palabra del filósofo que no sirve para remediar los males de este mundo". Por ejemplo, atrevámonos a saber quién es el humanista Marcelino Menéndez Pelayo. Conocer su pensamiento insurrecto. Seamos osados y dialoguemos con nuestra historia. Que nadie nos la dicte.