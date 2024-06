Dicen que durante los prolijos 42 kilómetros que se cubren en una carrera de maratón da tiempo para que transiten muchas cosas por la mente del atleta, secuencias de vida, personajes, momentos o reflexiones. Se lo he oído a Paco Checa. Lo imagino como una suerte de balance vital, un ejercicio periódico de oxigenación interior. Me gustó la metáfora, desde la admiración de quien practicó deportes de equipo sin resquicio para pensar más allá de ellos.

Esa, y otras muchas más cosas, nos contó Paco Checa durante la presentación el pasado jueves de ”Llamarte como éramos”, su última entrega poética. Naturalmente, nos leyó versos, o nos los declamó, porque es un magnifico rapsoda. Pero hizo más cosas. Trenzó delante de todos una poderosa sinalefa vital, entreverando el verso estricto, la vivencia compartida, la denuncia social, el recuerdo emotivo, la performance, la complicidad de los allí presentes. Esa es su poética porque ese es su talante vital.

Para quien conozca solo al poeta, aclararé que Paco Checa es también catedrático de antropología, a la vieja usanza; esto es, porque posee una cabeza privilegiada, es un sabio y un trabajador infatigable. A eso le suma una capacidad envidiable como gestor académico, entre otras facetas de su prolífica personalidad. A muchos no nos sorprendería leerle un tratado sobre viticultura en el Barranco Oscuro de Cádiar o sobre flamenco, quizá porque lo hemos visto sobre las tablas del teatro o con las zapatillas puestas preparando la siguiente maratón. En efecto, esos 42 kilómetros, por fuerza, deben estar llenos de múltiples imágenes. Paco Checa es un fractal intelectual y humanista que, entre otros componentes, también es catedrático de universidad. Todo esto sucedió con los rescoldos , todavía candentes, tras el incendio provocado por el Comité Español de Ética, muy firme con Juan Manuel Corchado, nuevo rector de la Universidad de Salamanca, acusado de conculcar las buenas prácticas de la investigación científica. Vaya por delante que no entendí las acusaciones que se le formulaban, aunque las comparto. Me explico. Por lo que he leído, Corchado no ha hecho nada distinto a lo habitual en los últimos tiempos. Mientras cuadre el parámetro numérico del baremo, resulta irrelevante cómo se alcance o qué aporte sustancialmente. Por supuesto que esto ha multiplicado la investigación ficticia, irrelevante y vana.