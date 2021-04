La política elemental

Año 1977. En plena Transición, cuando España aún no tenía ni Constitución. El grupo cuevano Los Puntos publicaba una canción de sátira política: 'Política municipal'. Hoy, 44 años después, merece la pena prestar atención a su letra. "Somos cuatro en el lugar, dueños de la situación, por decreto oficial se reparte así el turrón. Dirigimos, controlamos, la mansión consistorial, oficinas, sindicatos y hasta el párroco local. Decidimos por usted, con derecho o sin él, siempre en la legalidad. ¡Y mi pueblo sin hablar!".¿Le suena? Sigue diciendo que "construimos, destruimos para bien de la ciudad, y quien tenga alguna duda, nuestras cuentas aquí están: dos y dos suman seis, siete y siete treinta y seis; el error de apreciación, esa es nuestra comisión. Proyectamos, reformamos por capricho o amistad, calles, plazas o avenidas. ¡Y mi pueblo sin hablar!". Sí, esto me suena. Piensen en el Ayuntamiento de su pueblo, la Junta o el Gobierno. Y es que estamos en 2021, sí, pero quizás no hayamos cambiado tanto. Y mi pueblo sigue sin hablar...