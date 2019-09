la prisión de Almería, éramos pocos y parió la abuela

La Relación de Puestos de Trabajo, RPT, establece de forma objetiva las necesidades de personal para prestar el servicio público que tiene encomendado un centro de trabajo. La RPT no tiene en consideración a la persona que lo ocupa, sino al puesto en sí. Es decir, la RPT es la que nos dice que debe haber, por ejemplo, 4 juristas en El Acebuche. Pero la plantilla es de solo 3, por tanto, hay un puesto de trabajo vacante o no cubierto en Almería.

Cuando los técnicos de Recursos Humanos de la Administración diseñan la RPT de la Prisión de Almería, lo hacen atendiendo al servicio que se presta en todos los puestos. Esta relación no es proporcional ni depende de forma directa del número y perfil de internos que está en la Prisión, sino que hay puestos de trabajo como atención telefónica, control de puertas, consolas informáticas, muelles, etc. que deben estar ocupados por funcionarios, haya más o menos internos. La plantilla no puede contradecir las previsiones de la RPT en cuanto al contenido, naturaleza y número de plazas. En estos aspectos la RPT vincula a la plantilla.

Pero la realidad es que la actual plantilla de la Prisión de Almería es deficitaria respecto a su RPT. Esto supone una sobrecarga sostenida en el tiempo en su actividad, ya que 328 trabajadores deben realizar las tareas de 374 puestos de trabajo, que es la RPT de El Acebuche. El casi medio centenar de trabajadores que faltan, se llaman vacantes. Aquí entrarían trabajadores que han fallecido, se han jubilado, etc., y su puesto de trabajo no se ha cubierto con otro trabajador, por tanto un compañero debe de ocuparse de realizar las actividades inherente a ese puesto de trabajo. Curiosamente, en los puestos directivos, no hay ni una sola vacante sin cubrir, todo el déficit es para subordinados, o sea, el resto de la plantilla.

Han sido numerosas las concentraciones y manifestaciones de los trabajadores y de sus sindicatos exigiendo que se aumente la dotación de personal adecuándola a la RPT, porque estamos trabajando con personas, con internos, que están privados de libertad, con la obligación de su custodia y de atención integral, preservando su seguridad y su integridad. Y en estas condiciones de falta de personal no se puede asegurar la integridad física de internos y trabajadores.

El CIS dependiente de El Acebuche, de nombre Manuel Pérez Ortega, tiene establecido por los técnicos de la Administración una RPT de 25 trabajadores, de ellos 15 adscritos al área de vigilancia. Pero hasta ahora ha tenido sus puertas cerradas, porque, a pesar de estar terminado desde hace 6 años, la Administración no ha dotado de personal a este CIS. La ampliación de personal en Almería comprendería a 25 trabajadores para el servicio del CIS.

En estas condiciones de falta de personal en la Prisión de Almería, la Secretaría General de II.PP. anuncia, en lo que es un completo despropósito, de forma arbitraria, que el CIS Manuel Pérez Ortega entre en servicio este mes de septiembre, acogiendo inicialmente a 37 internos, para ir subiendo este número hasta un máximo de 200 plazas que es su límite de ocupación. Y ello sin que se haya establecido mecanismo alguno para que se dote a Almería de los 25 trabajadores que tiene la RPT del CIS. Éramos pocos y parió la abuela, si ya tenemos exceso de algo tan malo como es la falta de personal a qué viene este dislate de aumentar el déficit en perjuicio de los que estamos. Pero claro, desde su poltrona y sus sueldos de directivos, les trae al pairo las consecuencias de abrir sin personal. En su parco pensamiento está eso de “ya se apañarán, y que salga el sol por Antequera”.

Es una absoluta irresponsabilidad de la Secretaría General abrir el CIS en estas condiciones de falta de personal. Es su obligación el prever las medidas que eviten este maltrato a los trabajadores, les entra a Ustedes en su opulento sueldo. Es inaceptable cumplir el mandato de abrir sin que venga nuevo personal. Esta ineptitud propia de un régimen tiránico y dictatorial, debemos hacerla extensible a la Dirección de El Acebuche, por su incapacidad de hacer ver a los responsables de Madrid, que es imposible sin ampliación de personal prestar servicio en el CIS. En Almería ya tenemos un déficit de medio centenar de trabajadores, y no vamos a permitir la pretensión de que el personal del CIS salga de la propia plantilla de El Acebuche. Si le sumamos los 25 puestos de trabajo que tiene asignados el CIS, al déficit que arrastra la Prisión Provincial, llegamos a cifras mareantes de falta de personal. Y más teniendo en cuenta que trabajamos con personas muy problemáticas y con muchas carencias y necesidades.

Recientemente, el Secretario General de Prisiones, don Ángel Luis Ortiz González, visitó la Prisión Provincial acompañado de varios colaboradores, entre ellos, una Jefa de Planificación, que tuvo la deferencia de realizar un recorrido por diferentes módulos de la Prisión, y en todos ellos realizaba algún comentario de que era factible reducir el número de funcionarios asignados al Departamento. Sosteniendo este directivo, que ve viable que algunos módulos sean atendidos por un único funcionario. Le importaba un bledo si era un módulo básicamente tratamental como la UTE o un módulo con un perfil de preventivos reincidentes, su estribillo monocorde era el número de internos y el objetivo el prescindir de trabajadores.

Me hubiera gustado ver si mantenía la misma argumentación cuando presencie, que se ve que no lo ha visto nunca, cómo se interviene en una pelea y las dificultades que conlleva prevenir agresiones o mediar en una grave alteración del orden. Puede que la realidad le abofetee en su idílica visión de qué es un módulo de una Prisión.

Pero como dicen en mi tierra, Manolete, si no sabes torear a qué te metes. No se enrede usted en cosas que no le competen, en cálculos de necesidades de plantillas, si ese trabajo ya está realizado de forma oficial por técnicos de la Administración que han establecido que la RPT de Almería es de 374 trabajadores. Y esos datos además son públicos en el Portal de la Transparencia de las Administraciones Públicas.

Pero al parecer, se ha metido a torear y se ha liado como un nudo gordiano, y con este ovillo tan enmarañado ha enredado también al Secretario General. Y han dado orden desde Madrid de abrir este mes el CIS. Ole, ole y ole, están quedando como el torero Cagancho en Almagro.

El Director del Centro Penitenciario, se ha comprometido desde hace años con sus trabajadores en no permitir la apertura del CIS sin la previa dotación de personal. En este acuerdo con los sindicatos va sobreentendida su dimisión si se producía la apertura en estas condiciones. Déjese de hacer manifestaciones en la prensa poniendo paños calientes de que los internos serán trasladados de El Acebuche o que le han prometido la incorporación de 5 nuevos prácticos para paliar esta apertura. Usted es tan responsable como la Secretaría General de II.PP., de esta insoportable falta de personal, que llega a la actual aberración de querer abrir con la exigua plantilla que tenemos un nuevo Centro de Trabajo. Todos los sindicatos con representación en la Prisión han exigido, por tanto, su dimisión, dentro de un calendario de movilizaciones que contempla, entre otras medidas, una concentración de trabajadores el 11 septiembre en la puerta del CIS y otra el 24 de septiembre, día de la Merced, en el acceso de la Prisión de Almería.

Y le aclaro que el CIS se abra con un traslado de internos de tercer grado que ahora están en los módulos de El Acebuche, no supone que si trasladamos con ellos al número de trabajadores de vigilancia de estos módulos, se cubra la RPT. Pues el edificio en sí mismo, tiene puertas, rastrillos, controles, etc. que deben ser atendidos por otros trabajadores. Su RPT es de 25 trabajadores y no haga otros cálculos, si ya están hechos por técnicos de la Administración. La Secretaría General y la Dirección, en connivencia, ha decidido su apertura en un acto administrativo y político irresponsable y muy pernicioso con los empleados e internos de Almería.

Estamos seguros, que al igual que todos los puestos de trabajo directivos en El Acebuche están cubiertos y sin déficit, la Secretaría General tiene también muy bien dotado y sin vacantes sus puestos de ordeno y mando. Y esto mismo es lo que reivindicamos para los demás trabajadores. Por tanto, exigimos la llegada inmediata de 75 trabajadores que cubra la RPT del CIS y de El Acebuche. Mientras tanto, limítense a cumplir con su obligación de que las Prisiones estén dotadas del personal que precisan y que se establece en su RPT y absténganse de abrir