La prisión del burka

Kabul, capital de Afganistán, sábado 7 de mayo de 2022. Hibatullah Akhundzada, líder supremo de régimen talibán, anunció el decreto por el que se vuelve a imponer a las mujeres el uso en público del burka. "Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia. Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es mejor que permanezcan en casa". ¿Qué valoraran los talibanes como "importante que hacer fuera de sus casas" para las mujeres? Por ejemplo, ir a la escuela para aprender a leer y escribir. La educación y el desarrollo intelectual y profesional de las mujeres ¿les preocupa a los talibanes? Con toda razón escribió la socióloga e historiadora Fátima Mernissi (1940, Fez, Marruecos-2015, Rabat, Marruecos) en su libro magistral El poder olvidado (Icaria Editorial,1995) "No hay mejor tratamiento de belleza para las mujeres, que aprender a leer y escribir". Los talibanes ¿valoraran como importante el acceso a la atención médica de las mujeres? Especialmente a la ginecología y obstetricia. ¿Y su entidad jurídica? El burka o velo femenino integral, se impuso en Afganistán inicialmente en los harenes, a principios del siglo XX, durante el gobierno de Habibullah (1901-1919) Escuché la noticia en la radio y me acodé del poema 'Hombres necios que acusáis' de Sor Juana Inés de la Cruz (1648, Nepantla, México-1695, Ciudad de México, México) Dicen sus versos "Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis…Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos, si os tratan mal, burlándoos, si os quieren bien". La obra de Sor Juana Inés se enmarca en la literatura del barroco hispanoamericano. Del mismo modo; contribuyó con valentía y tenacidad al pensamiento filosófico y político del feminismo histórico. Todo ello en el Virreinato de Nueva España (México e Islas Filipinas) un siglo antes de que se llamara feminismo, a la rebelión histórica que enfrenta las imposiciones del domino masculino, sobre todos los ámbitos de la vida de las mujeres. A todo esto, nuestra meritoria ministra de igualdad pobresista, no dudo que se encaminará a Kabul para corregir a estos machistas talibanes. Todo ello con un nutrido grupo de asesores resilentes de agenda 2030. Talibanes, talibanas y talibanos.