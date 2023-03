El 'puto' video

Lo tengo dicho y repetido: lo que muchos indepes catalanes piden a gritos de manera constante es una asistencia psiquiátrica de calidad, pero tal como está la sanidad pública me temo que el que quiera curarse va a tener que pagarse el tratamiento. Todavía me acuerdo de aquellos que en Barcelona llevaron ramos de flores a un bolardo que 'entorpeció' las maniobras de una furgoneta de los Mossos durante un registro a una empresa de mensajería relacionada con el 'referéndum' del 1 de octubre. Encima se equivocaron y le rindieron homenaje al pilón que estaba al lado, no al 'nacionalista'. O de aquel furibundo indepe (hace tiempo que no actúa, igual está 'de baja') que abroncó a una doctora de un centro de primaria por no hablarle en catalán a una paciente, y gritó que "ya ni te puedes morir en catalán". Pero si además de no poner remedio a su desajuste mental, vas y los provocas con vídeos tan desafortunados como el que esa enfermera gaditana puso hace poco en TikTok (¿dónde, si no?), pues apaga y vámonos. "Las putas oposiciones… el puto C1 de catalán…". No son formas (habrá entusiasmado a los de Vox), pues si quieres protestar porque te exigen un determinado nivel de su idioma para ganar una plaza, hay otras maneras. Pero esto de las redes… Sí, ya sé que allí dicen 'Puta España' a diario, se ciscan en nuestro himno y queman fotos de quien haga falta, pero eso es libertad de expresión, lo tuyo en cambio es catalanofobia y odio. Esto no tendría que haber pasado de una mala anécdota, ni ser noticia, pero esa enfermera, que ha pedido disculpas y tiene miedo a salir de casa, está siendo objeto de un linchamiento atroz (las autoridades catalanas dicen que es intolerable y hay que llegar hasta el final, ¡mare de Déu!), y Puigdemont habla de "un lingüicidio en marcha". Al sector más zumbao del independentismo no le ayudas nada con grabaciones de ese tipo que agravan su enajenación, pero lo más preocupante son las reacciones de colectivos que considerábamos sensatos, como la de esos mil médicos que se han conjurado para atender siempre en catalán a sus pacientes. ¿No tienen otras preocupaciones? ¿Habrá que buscarse un intérprete si uno, de viaje por Cataluña, sufre un accidente? Allí se hablaba en catalán y en español sin problemas, pero llegaron ciertos políticos...