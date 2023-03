Muchas veces, en reflexiones durante el día, nos preguntamos ¿Por qué? La repuesta es muy sencilla. Por ejemplo, la marcha de Ferrovial. Es doloroso para todos que una de las empresas más importantes del país diga adiós y también es bochornoso ver cómo un Gobierno ataca continuamente a las empresas que dan de comer a millones de españoles. Calificativos de una ministra desbordada que vienen por coger fuerza en su partido y convertirse en una líder superior a Pablo Iglesias. Otra pregunta que les hago ¿ven normal que un miembro del Ejecutivo llame "empresa pirata" a la multinacional española de los Del Pino? Imagínense que alguno de nuestros colegas europeos lo hicieran. Pero lo gracioso es que Sánchez se mete también en el berenjenal afirmando que viven gracias a las ayudas de su Gobierno. Claro que sí, pero faltan algunas medidas más señor presidente. Una política fiscal que está sacudiendo con gravámenes a la banca, eléctricas o las grandes sociedades. Dentro de nada veremos las sedes de los bancos en Portugal. Una pesadilla que hay que evitar. Ya lo dicen los que entienden de esto: generar y mostrar apoyo a inversores nacionales e internacionales, pero por lo que se ve, de aquí huyen. Luego tenemos que escuchar a una ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diciendo que las pensiones están para que nos ayuden a todos. Lo lógico sería que los trabajadores pudiésemos vivir por nosotros mismos y no depender de nuestros mayores para llegar a fin de mes. En nuestro país la mayoría de nuestras empresas son Pymes que sufren y su final es el cierre. Lo pueden ver en nuestra ciudad cómo cada día, las calles más céntricas, parecen los estudios abandonados de los westerns que se grababan en la tierra en los años 50. Me dicen que para comprar un simple calzoncillo por el Paseo a veces se convierte en misión imposible. La solución es ir a los maravillosos y alejados centros comerciales. Miren, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que dar y ofertar ayudas para poder generar empleo y luego generar consumo. Pero, aquí por lo que se ve, ver un centro de una ciudad muerta da igual. Por mucha feria del tomate (que menos mal), que dura dos días, no se va a solucionar el problema. Piensen una cosa la noche en blanco o negro de la ciudad se va a convertir en la noche perpetua.