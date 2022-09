Estamos que lo tiramos

Desde que tengo "uso de razón química" estoy oyendo decir que el mejor combustible del mundo mundial es el Hidrógeno, pero que es muy caro de obtener y muy peligroso de manejar. La primera no es una afirmación absoluta, porque los conceptos caros y baratos son relativos, pero la segunda sí. Ahora bien todo ha evolucionado y los procedimientos y medios para llevar a cabo una reacción con el Hidrógeno, también.

Empresas grandes y laboratorios están trabajando en ello, pero además, hemos llegado a un punto en el que, hasta a mí, me ha llegado información de una empresa de Barcelona que comercializa instalaciones de obtención de Hidrógeno.

Por otra parte, ha subido bastante el precio/penalización que deben pagar los emisores de anhídrido carbónico a la atmósfera. Pero, aun siendo peor, por perjudicial, la emisión de CO2 que el no uso del H, en el tema de consumo de CO2, más barato que la no emisión, hoy por hoy, no se está haciendo prácticamente nada. ¿Dónde está la modernización de España? ¿En seguir hablando del humo del tabaco? ¡Amos anda!