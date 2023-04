Nos encontramos en un momento en el que se están tomando decisiones transcendentales que marcarán el cómo nos desplazaremos en el futuro. Es evidente que la Unión Europea no tiene claro cuál es la solución ideal para conseguir un medio de transporte sostenible. La electrificación del vehículo supone un reto muy complejo lleno de dudas. ¿Seremos capaces de tener dentro de 20 años una red de recarga adaptada a un volumen de vehículos muy elevado? ¿La generación de electricidad es tan limpia como creemos? ¿Hay recursos naturales suficientes, sobre todo de ciertos metales raros, para la fabricación de baterías de vida útil tan reducida? ¿Es factible transportar mercancías y pasajeros utilizando exclusivamente medios de locomoción eléctricos?

En este sentido, los químicos nuevamente están aportando soluciones que pueden ser una ayuda en el futuro, al menos, una alternativa hasta que se encuentre la solución ideal. Se basa en el uso de combustibles sintéticos.

¿Y qué es un combustible sintético? Estos no derivan del petróleo, sino que se sintetizan a partir de hidrógeno obtenido de manera limpia y dióxido de carbono capturado de la atmósfera. ¿Y qué ventaja tienen con respecto a los combustibles actuales procedentes del petróleo? El combustible sintético se puede considerar un producto neutro con respecto a las emisiones de dióxido de carbono ya que la cantidad de este compuesto que se emite a la atmósfera en la combustión es exactamente igual a la que previamente se había retirado de la misma. De esta manera, no se incrementa la cantidad de CO2 que hay en el aire como ocurre ahora cuando se emplea petróleo. Otra ventaja adicional es que no contiene otros componentes nitrogenados o azufrados que son altamente contaminantes durante la quema de combustibles derivados del petróleo. Los combustibles sintéticos se pueden utilizar en cualquier vehículo de combustión actual por lo que no hay que desarrollar nuevas tecnologías muy costosas. ¿Y cuál es el problema de dichos combustibles sintéticos? Simplemente, que su producción es todavía cara en comparación con lo que cuesta extraer petróleo del subsuelo para quemarlo dentro de un motor. La química de síntesis de combustibles sintéticos debe optimizar los procesos y reducir los costes para que así, éstos sean pronto una realidad en nuestras gasolineras. El futuro de la locomoción se decide en los laboratorios químicos.