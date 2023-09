El regreso de Rebeca Gómez

Quizá nunca se fuera del todo. Lo cierto es que Rebeca Gómez, la que fuera concejala del Ayuntamiento de Almería, regresa al primer plano de la política provincial ahora como delegada de la Junta. En su momento fue una estrella emergente y con futuro dentro del Partido Popular. Pero por unas cosas o por otras, no es el momento de contarlas, pasó a engrosar a los ex de esta fuerza política. Ahora se han acordado de su capacidad de trabajo y de su liderazgo y regresa por la puerta grande al frente de una delegación. Comenzar de nuevo a hacer política de un lugar del que no se fue.