La gente hemos demostrado en estas pasadas elecciones que a veces nos elevamos por sobre el ruido mediático y decidimos por nuestra cuenta. Le hemos dicho clara y rotundamente al PP que no lo queremos con Vox. Y harían mal en el PP si no tomaran buena nota de la advertencia y continuaran su relación con la extrema derecha.

Pero el resultado tiene también otros mensajes, a mi juicio. Por ejemplo, que no se aceptan la bronca permanente, los insultos, las mentiras, los bulos, las falsas informaciones, a todo lo cual son muy aficionados en la derecha. Sobre todo, ha habido una reacción contraria a esos eslóganes insultantes que hubo durante la campaña. Ya causó rechazo aquella frase guerracivilista, el “A por ellos, oeeee”, que lanzaron algunos durante la crisis catalana. Sonaba a xenofobia, a odio al otro, y muchos pensamos que era la punta de iceberg de lo que realmente pensaban. Al fin y al cabo, eso son los eslóganes que surgen espontáneos: el escaparate de la ideología y la mentalidad más profundas de quienes los ponen en circulación.

En estas elecciones han sido famosas dos frases, a cuál más desafortunada: el “Que te vote Txapote” y la de “perro Sánchez”. Una fue insultante para los votantes socialistas, la otra para el presidente del Gobierno. Ambas contribuyeron a la alta participación en las elecciones y a darle al PP la dura lección que los electores le hemos dado. Asemejándose y plagiando las iniciativas franquistas de la extrema derecha, el PP seguirá en la oposición mucho tiempo. Que no nos engañen con su mayoría, pues no pueden gobernar. Y todo lo demás será ruido y será sembrar confusión. Insultando al presidente del Gobierno, no ganarán votos. Los votos se ganan honestamente, no así, en plan barriobajero. Con eslóganes guerracivilistas no conseguirán más que hundirse a sí mismos en el lodo del odio.

La gente queremos propuestas y contrapropuestas. Queremos saber lo que piensan hacer con nuestras pensiones, nuestros salarios, nuestra salud, la educación de nuestros hijos… No nos interesa para nada el que insulte, el que se nos insulte, el que nos intente engañar, el que quiera manejarnos, el que esconda su programa electoral para dedicarse a emponzoñar a la sociedad con sus mentiras y sus eslóganes estúpidos. Y la gente tiene memoria. No queremos que la historia de los años 30 del siglo XX se repita. Es lo que se dijo en estas pasadas elecciones.