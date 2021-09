La secretaria de estado y las obras del AVE

En el plazo de una semanas se espera normalidad en el ritmo de las obras". La afirmación de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera en Almería el viernes pasado en Almería es toda una declaración de intenciones sobre lo que quiere el Gobierno que sean las obras del AVE. Unas obras que un día, no sabemos cuando, nos deben unir con Madrid. Si analizamos las palabras de la dirigente gubernamental con optimismo, sólo un poco, se asienta en todos nosotros un poso de positividad que nos puede llevar, si no a lanzar las campanas al vuelo, si a mantener el ánimo por encima de la media de la certidumbre. Imagino que esa era la intención de la señora Pardo de Vera unas horas antes de acudir al acto de reivindicación del AVE, organizado por la Cámara de Comercio. Por más que analizo no hallo respuesta coherente a cómo es posible que un secretario de Estado participe en un acto reivindicativo, de protesta, por los retrasos y parones que acumula la obra que tú, gobierno, has provocado. Pero en el mundo que nos ha tocado vivir cualquiera es capaz de hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Sin el más mínimo pudor se enfrentan a la sociedad que demanda soluciones y se suman a la riada de protestas con la misma efusividad que aquellos que defienden una reivindicación justa, coherente y razonable, mostrando ante el mundo el hartazgo por promesas incumplidas, palabras y declaraciones vacías y proyectos huecos y carentes de contenido. Es lo que en mi pueblo llaman de forma coloquial "estar en el plato y en las tajas". Quiero creer que las obras del AVE, paralizadas en la actualidad, adquirirán velocidad de crucero en semanas como dice la secretaria de Estado, no tanto porque su palabra se cumpla, sino porque los beneficiados serán los almerienses. Los ciudadanos, tan acostumbrados a las mentiras y a las medias verdades, por una vez parece que han dicho basta a tanta ignominia como se ha acumulado en esta obra en los últimos 30 años por los sucesivos gobiernos que este país ha tenido. Pero la realidad es tozuda. Tanto que sólo con darse una vuelta por los trabajos se comprueba que las máquinas no han regresado y parece que es complicado que en semanas trabajen al ritmo que la inversión requiere. Pero como todo parece ir tan bien, según la señora Pardo De Vera, desde el Gobierno se nos confirma la licitación por 239 millones de uno de los tramos básicos para el proyecto, que no es otro que el que une Lorca con el límite de provincias en Pulpí. Millones a gogó para envolver corazones crédulos, mentes abiertas y escasamente críticas, capaces de imaginar el mejor de los escenarios y un idilio de Almería con su AVE. Puede que hasta sea saludable pensar así, aunque les ruego mesura, prudencia, mente abierta y crítica y, sobre todo, insistencia y permanencia en el tiempo en la reivindicación. Es la única manera de que cumplan.