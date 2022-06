Con profunda admiración, tomo prestado el título para este artículo de una de las magistrales obras de Les Luthiers, El Sendero de Warren Sánchez. (Grandes Hitos Antología, 1995) No lo dudemos, "Ante cualquier problema o duda que surja, siempre es bueno tener al lado el libro: Warren tiene todas las respuestas". En el Palacio de La Moncloa, nuestro particular Warren Sánchez lo ha escrito virtualmente con esplendor, corregido y aumentado, a partir de su meritoria y original Tesis Doctoral "Innovaciones de la Diplomacia Económica Española: Análisis del Sector Público (2000-2012) Ni que decir tiene, que una vez profundizamos en los argumentos de sus obras completas, los ciudadanos españoles, pobres mortales, podemos iniciar el arduo sendero para el entendimiento del proyecto político del simpar líder Sánchez. ¡Diplomacia económica española! este ámbito no tiene secretos para él. Véase su actuación en el marco de la política interna e internacional. Especialmente con Marruecos, Argelia e Hispanoamérica. No olvidemos incluir sus aportaciones a los Diarios de Sesiones del Congreso y el Senado, así como cada rueda de prensa tras cada consejo de ministros. Son imprescindibles para estudiar el modelo de liderazgo con el que nos está obsequiando. Pronto dispondremos de una serie documental sobre el actual faraón de Ferraz, 70. Como título le quedaría bien "El bello del Falcon". Mientras tanto, los ciudadanos vivimos una realidad calibrada por los precios del kilovatio y los combustibles. La cesta de la compra dispara su coste por la inflación. Los alimentos no dejan de subir. La deuda española ya recae sobre los hombros de nuestros nietos, aunque aún no hayan nacido. La calidad de vida transcurre dictada por las exigencias de una fiscalidad insoportable. Los autónomos, los emprendedores, son quienes sostienen y generan el empleo. Su actividad paga el sector público. Pero todo esto no interesa a Sánchez, dominado por la indigestión que le han provocado los resultados electorales de Andalucía. De modo que se ha lanzado a lo de siempre: cheques regalo e imposiciones ideológicas. No lo dudemos "Una vez más Warren (Pedro) Sánchez nos ha de traer la luz (eléctrica asequible) la verdad (histórica) y la solución a todos los problemas. Preguntado por el sentido de la vida Sánchez responde: Yo qué sé, que sabe, pero por humildad no lo quiere decir".