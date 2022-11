Tiene que ser con sopa Campbell

Andy Warhol fue el artífice de que el arte pop se instalara como un movimiento artístico de trascendencia en los años 60. Una de sus obras más conocida es Campbell's Soup Cans (Latas de Sopa Campbell) producida en 1962, y conformada por 32 lienzos, tantos como variedades de sopa enlatada fabricaba Campbell en aquel momento. Cada lienzo mide 50,8 cm de alto por 40,6 cm de ancho, y en cada uno de ellos aparece una lata de sopa Campbell. Las pinturas individuales fueron realizadas con un proceso semimecanizado de serigrafía, algo impensable hasta aquel momento, realizado con pintura de polímero sintético sobre lienzo, y están expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El impacto que produjo esta obra, una conmoción pública, transformo a Warhol de ilustrador comercial en los años 1950 a artista singular de bellas artes, en el arte pop, entonces emergente. Warhol fue cuestionado como artista, y lo sigue siendo hoy en día. Aunque la demanda comercial por sus pinturas no fue inmediata, la relación de Warhol con el tema llevó a que su nombre se convirtiera en sinónimo de las pinturas de Latas de sopa Campbell. Warhol me encanta, y su serie de cuadros de las sopas Campbell me parece obra de un genio; y lo traigo a colación, porque el 14/10/22, en la National Gallery, dos "activistas ecologistas", me niego a hacerles publicidad, lanzaron el contenido de sendas latas de sopa de tomate contra uno de los cuadros de la serie Los Girasoles de Van Gogh. Posteriormente otros "colegas" hicieron lo propio en varios lugares, hasta que esta pasada semana le ha tocado el turno al Prado, y dos miembros de "un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema de agroalimentario basado en plantas", pintaron en el trozo de pared existente entre las dos Majas, "1,5º" con spray de pintura negra y, posteriormente se pegaron la mano a los marcos de los cuadros. En esta ultima ocasión, todo se ha solucionado muy rápido, pero tampoco habría sido mal asunto poner la excusa de que despegar las manos de los cuadros era labor harto compleja y lenta de realizar. Por otra parte, les tengo envidia porque a edad tan temprana como la que tienen todos estos activistas ya saben la solución del "problemilla" del cambio climático. Muy bien que se preocupen por este asunto y que protesten, pero no siendo tan salvajes como los grandes contaminadores que han dado lugar a la situación que tenemos. ¡Esto se esta yendo de las manos!