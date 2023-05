La campaña electoral se está viralizando más que la bofetada de Will Smith al cómico Chris Rock en la gala de los Oscar del año 2022. El PSOE no sabe dónde meterse por las ya polémicas listas de EH Bildu en las que hay 44 etarras condenados. Bueno, igual sacan ahora pecho por la renuncia de los siete condenados por delito de sangre al puesto de concejal para demostrar su gran capacidad de diálogo. Lo que realmente demuestra es que hay más pactos que nunca. Durante estos días no saben saben cómo responder a las preguntas de los periodistas. Incluso, los barones se han puesto manos a la obra para rechazarlo públicamente delante de Pedro Sánchez y desvincularse por completo sobre las decisiones de su secretario general. Los de Ferraz mientras tanto intentan anular ruedas de prensa como la de Pilar Alegría, portavoz de los socialistas, para evitar que los colores de la cara no aparezcan. Ahora, el objetivo es borrar como sea el debate de los de Otegi. Pero no sé por qué nos sorprendemos de esto. Sabemos quiénes son y el problema lo ha tenido el propio Sánchez por pactar con ellos, aunque en la hemeroteca del presidente se refleje el ‘no’ de dar la mano a los vascos. Lo dijo hace unos años y ha permitido también que sus gobiernos autonómicos, como en Navarra, sean los mejores amigos. Ahora María Chivite, presidenta del Gobierno de la comunidad foral, reniega de esa lista electoral y lo achaca con palabras de Borja Sémper de hace 10 años. Por eso seguimos con la tómbola electoral desde Moncloa y ahora llamamos la atención haciendo propuestas como la de ir al cine por dos euros para los mayores de 65 años ¿hasta dónde vamos a llegar por rascar un voto? Mientras los socialistas intentan esconderse en cuevas, los populares están encantados de esto para que el ataque a Sánchez sea perfecto. Les viene al pelo para rebajar los lapsus en los discursos de Feijóo confundiendo Andalucía con Extremadura. También a los de Abascal. Están aprovechando muy bien lo de Otegi para salir en algún informativo que ellos mismos vetan. Aunque como siempre, van generando debates que ya están superados por la sociedad y que se dejaron en el tintero de la transición de Fraga y Carrillo. Nos guste o no, Bildu es legal como Vox, PP o PSOE. Igual hay que hacer un gran cambio en la ley de partidos para evitar estos sustos y llevarnos las manos a la cabeza diciendo la frase que todo tertuliano suelta ahora: “mejor que estén en la cámara que matando, pero lo de las listas es poco ético”. El nivel político ha llegado a lo más bajo, disfruten lo votado.