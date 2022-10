El incomparable marco de Macael se prepara para la cuarenta y seis subida del mármol. Subida mítica que recuerdo con cierta nostalgia, y como ex piloto que participo en numerosas ocasiones. En Macael, no solo son aficionados, sino más bien, hay que decir que son apasionados de este deporte, y como tal, el hecho en año 1991 de no poder realizar aquella edición, cayó como un jarro de agua fría; sin embargo, lejos del desánimo y empujados por aquellos tiempos que fue campeonato de España, se pusieron manos a la obra creando la Escudería del Mármol y por supuesto poniendo todo el empeño en celebrar la prueba nº XVII, que fue puntuable para el campeonato de Andalucía y conto con la categoría de coeficiente tres. Todo fue un reto, ya que las circunstancias para ser coherente, a nivel económico eran precarias, de hecho la subida se celebra con la aportación de medios técnicos, la Federación, Escudería y lógicamente el ayuntamiento de Macael, cuyo regidor Antonio Pérez Valdés hizo una aportación de dos millones y medio de pesetas, y sobre todo se comprometió en devolverla a la categoría nacional, muy lejos y nada que ver con los seis millones que costo la XVI edición celebrada en 1990, y que junto a la situación inestable del Automóvil Club de Almería y la escasez de recursos del ayuntamiento macaelense, serían las claves, para que el año 1991 no se celebrara esta clásica almeriense del motor; a todo esto hay que sumarle la ilusión y el empeño puesto por un puñado de jóvenes de Macael y el Automóvil Club Almería, entre los que me encontraba yo como uno más , y que nos afanamos por conseguir una inscripción de lujo para la prueba, contando con un scrcrach general de casi el medio centenar de pilotos, entre los que podemos destacar a Luis Martínez, campeón de España y el también campeón de Andalucita Tomas Aranda. La subida del mármol cuenta con un circuito muy sinuoso, en la que los pilotos tienen que demostrar una gran habilidad. Hablando de pilotos, quiero dedicar estas líneas a toda la afición de Macael; pero permítanme que especialmente sea: a Miguel Ángel Clemente Atero (LAROYA) y el macaelense Juan Antonio Torres Vega (MAGDALENO), que si bien tengo que destacar gran diferencia en sus monturas, no puedo decir lo mismo en su relación personal, en la cual me incluyo y que es de absoluta cordialidad; sin nada más felicitar a la actual presidenta de la escudería, de la que me consta su buen hacer.