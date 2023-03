De la Enseñanza, he aprendido que si eres vocacional, te engancha. ¡Y ni jubilación, ni p....! que diría un "granaíno". Es algo que te sale siempre. Prueba de ello es un grupo de profesores de Medias ya jubilados, de materias diversas, y preocupados por la formación lingüistica de los jóvenes. ¡Eso es un "hobby que le da sopa con hondas" a otros tales como tocar música submarina, hacer esculturas de arena o de hielo, peleas de dedos o, buceo en pantanos!¡Cómo serán que han convencido a un grupo de profesores de la UAL para organizar unas "Olimpiadas" sobre temas de Lengua: su obsesión es la Ortografía! Para darle oficialidad a dichas Olimpiadas han pedido ¿o pidieron? el pasado 06/02/03 una cita, entrevista, o reunión tanto al Rector como al Delegado de Educación. ¡Pobres gentes! que diría Machado, no los citados jerarcas del Conocimiento y la Educación, sino mis amigos. Enviaron a los dos responsables máximos del saber almeriense sendos correos electrónicos, en el que con la exhaustividad que les caracteriza explicaban a ambos dirigentes los motivos de la entrevista solicitada, usando el mismo texto en los dos correos, del que entresaco: "1.- Antecedente fallido. En el curso 1999/2000 se pretendió realizar un amplio estudio sobre las disortografías (doc. 4). El fracaso organizativo fue absoluto. 2.- Prensa local. Siempre mostró interés por los asuntos educativos. Por ejemplo, ver adjuntos 5 y 6. 3.- Parlamento autonómico. El revuelo originado por los medios motivó que el asunto se planteara incluso en el Parlamento de Andalucía (doc. 7). 4.- Silencio de la UAL. En julio de 2003 se presentó un escrito para realizar un estudio sobre las disortografías en la PAU (doc. 8). No hubo respuesta. 5.- CRUE: ¿desconocimiento o dontancredismo? Sobre esto se publicó un artículo en el año 2013 (doc. 9). 6.- Primer Certamen de Ortografía. Su posible celebración está en el aire, siendo imprescindible el decidido apoyo de este Rectorado (esta Delegación en el caso del Delegado)

Y luego nos quejamos de que la juventud es "pasota", no tiene "ganas de hacer...", "no se apuntan a nada". Pues no. Mi experiencia es que se mueven y son generosos. Y algo muy importante: con todos mis respetos, es como el chiste del mochuelo, "no habla, pero ¿has visto cómo se fija?". Por eso, si nos preocupa la juventud, debemos darle ejemplo. Ellos no quieren palabras huecas, quieren ver el ejemplo práctico, o sea, el comportamiento de los mayores, incluidos los "mandamases".