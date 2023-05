Llegan días de lucha por ser la mejor tómbola de la feria electoral. Todos a vender boletos como locos sabiendo que no se pueden cumplir la mayoría de las medidas propuestas. Por ejemplo, el empeño de Sánchez con la vivienda pública. Una baza clásica en plena campaña electoral que muchos prometen y sabe él y su almohada de la cama de Moncloa, que por desgracia no cumplirá. Está bien ilusionar al electorado, pero tampoco se puede llegar al punto de mentir por mentir. El caso de Podemos es de un descaro infinito. La ministra Ione Belarra vuelve a cargar contra los empresarios, como Juan Roig, y propone crear un supermercado público. Cuando uno lee esto no sabe si llorar o mondarse de la risa de la chorrada dicha. Bueno, para ellos es un objetivo y así convertirse en una república bananera donde nos tienen que racionar el arroz de la semana. Ya se ve que el único progreso que quieren es para ellos, porque ahora se quejan de la propuesta de los socialistas para avalar públicamente a los jóvenes con hipotecas. También los de Ferraz no sé de dónde sacarán el dinero. Como decía, sueltan por la boca y se tiran los trastos los unos a otros sin sentido. Otra buena ha sido la de Podemos Madrid gritando al cielo que crearán una empresa ‘guardería’ para que las “mujeres puedan ir a la peluquería”. Los morados tienen miedo y saben que su ahora rival de verdad, Yolanda Díaz, suena fuerte para las próximas elecciones. Así lo afirman varias encuestas, incluso puede ser clave para la suma de un próximo gobierno ‘Frankenstein’. La gallega ha cogido un tono un poquito más tranquilo en sus mítines dejando atrás el populismo de Podemos. Eso sí, también hay promesas Disney como la de la “herencia universal” para los jóvenes. 20.000 euros al cumplir 18 años. Luego, hay desesperados por seguir, aunque sea en los sillones de invitados del Congreso de los Diputados. Es el caso de Ciudadanos con una Begoña Villacís con un abrigo pidiendo votos en pleno acto institucional del 2 de Mayo. Mientras, los populares y su líder, Feijóo, se dedican a veces hacer un “Rajoy”. “He llegado y tengo la pupila dilatada, enhorabuena por la luz gaditana” afirmaba el presidente del PP para caer en gracia y hacer propuestas para atraer a los jóvenes rebatiéndole lo mismo a Sánchez. Compren sus boletos que a lo mejor de lo que nos han dicho toca.