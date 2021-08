Cuando viajas y no existe la pandemia

Ainicios del mes de agosto viajé a Turquía. Contraté el viaje antes de que comenzara la pandemia y los pospuse en su momento creyendo (ingenuo) que en un año habría pasado todo. Tota, que tuve que viajar ahora. El caso es que cuando me informé de las condiciones impuestas en el país, todo parecía muy serio. Turquìa también estaba sufriendo duramente el virus. Pero al llegar allí te das cuenta de todo es un cuento. No tenían ni la mitad de la población vacunad y la gente apenas haceía uso de la mascarilla ni en la calle ni en interiores. Conductores, dependientes, recepcionistas... todos ellos te saludan con una gran sonrisa, pero sin mascarilla. Todo esto me extrañó. Así que decidí preguntar. Y lo hice bastante. Y los turcos respondieron. Y bastante: "Los datos están falseados, es imposible que en un país de 80 millones de habitantes se den cifras tan bajas de muertes y contagios. Es una forma de recuperar el turismo, por ejemplo". Turquía es un país maravilloso, probablemente el más espectacular que haya visto, pero como haya más países que operen igual (de lo que estoy seguro), aviados vamos...